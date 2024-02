Das Ergebnis fiel knapp aus. Am Sonntag wählten die Finnen den früheren Premierminister Alexander Stubb von der konservativen Nationalen Sammlungspartei zum neuen Staatspräsidenten. Auf Stubb entfielen 51,6 Prozent der Stimmen, sein Konkurrent, Exaußenminister Pekka Haavisto von den Grünen, erhielt 48,4 Prozent. Auch im ersten Wahlgang am 28. Januar hatten beide Kandidaten nah beieinander gelegen. Stubb hatte damals 27,2 Prozent der Stimmen erreicht, Haavisto 25,8 Prozent. Mit 19 Prozent Drittplazierter und damit wie alle weiteren Kandidaten ausgeschieden war Jussi Halla-aho vom Ultrarechtsausleger Wahre Finnen. Im Parlament herrschen ähnliche Mehrheitsverhältnisse. In Helsinki regiert eine Koalition aus Sammlungspartei, Wahren Finnen, Christdemokraten und den Schwedendemokraten, die bei den allgemeinen Wahlen im April des vergangenen Jahres auf zusammengerechnet 49,4 Prozent der Stimmen kamen.

Die zurückliegenden Präsidentschaftswahlen waren die ersten, seit Finnland im vergangenen Jahr in die NATO eingetreten ist. Der scheidende Staatspräsident Sauli Niinistö, der ebenfalls der Sammlungspartei angehört und nach zwei sechsjährigen Amtsperioden nicht mehr antreten durfte, hatte lange Zeit eine auf Ausgleich bedachte Politik gegenüber dem großen Nachbarn Russland vertreten, die ihn unter Gegnern allerdings in Verruf brachte, ein »Putin-Flüsterer« zu sein. Dass die Zeiten der Neutralität vorbei sind, wurde im Wahlkampf schon dadurch klar, dass alle Anwärter eine harte Haltung gegenüber Moskau ankündigten. So soll es der Agentur Reuters zufolge »keine Beziehungen zum russischen Präsidenten oder zur politischen Führung Russlands geben, bis sie den Krieg in der Ukraine beenden«, so Stubb. Im Unterschied zu Verlierer Haavisto befürwortet der 55jährige auch die Stationierung von NATO-Truppen im eigenen Land, nur die Lagerung von Atomwaffen lehnt er ab. Das ist nicht unbedeutend, schließlich hat ein Präsident in Finnland mehr Macht als etwa in der BRD und ist auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte.