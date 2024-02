dieBildmanufaktur/imago Solidarisch mit Palästina: Der Funke beteiligt sich an Kundgebung gegen Gazakrieg in Basel (13.1.2024)

Ein Gespenst geht um in den Alpen – das Gespenst des Kommunismus? So oder so ähnlich müssen sich die Eidgenossen in den vergangenen Wochen gefühlt haben. In Städten wie Basel, Bern und Zürich, aber auch kleineren Ortschaften tauchten immer wieder Plakate auf, in denen gefragt wurde, ob man Kommunist sei. Bejahe man diese Frage, solle man sich bei der Gruppe melden, die hinter der Aktion steht. Verantwortlich dafür ist die trotzkistische Organisation »Der Funke«, die eine Sektion der Internationalen Marxistischen Tendenz (IMT) ist und von sich behauptet, in mehr als 40 Staaten Mitglieder zu haben. Das Besondere in der Schweiz ist, dass der Funke die größte Vereinigung von Trotzkisten ist und vor allem in den Universitätsstädten eine gewisse Verankerung hat. Doch um was für eine Gruppierung handelt es sich genau?

Gegründet wurde die Organisation 2007 und versteht sich nach eigenen Angaben als »marxistische Strömung innerhalb der Jusos und der Gewerkschaften«. Dabei verfolgt sie die Strategie des Entrismus, das heißt der (offenen oder geheimen) Arbeit in reformistischen Parteien und Organisationen. Während sie in der Sozialdemokratischen Partei (SP) kaum mitarbeitet, liegt ihr Schwerpunkt bei den Jungsozialisten (Jusos), die von der SP unabhängig agieren. In einigen Kantonen, unter anderem im Thurgau, stellten die Trotzkisten zeitweise auch das Präsidium und den Vorstand der Jusos. Innerhalb des Bundesvorstands der Jusos kam das nicht immer gut an, die darin eine »Unterwanderung« sahen. Das Ziel des Funken war dabei immer, »Kader« für seine Organisation zu gewinnen, um eine »revolutionäre Partei« aufzubauen. Dieses Ziel scheint nun erreicht. Wie die Trotzkisten in einer Mitteilung vom 29. Januar verkündeten, wollen sie eine unabhängige Partei gründen: die Revolutionäre Kommunistische Partei (RKP).

Sie betonen das Ende der »relativen Stabilität des Schweizer Kapitalismus« und das Scheitern der »SP und der Gewerkschaftsführung«, die für Werktätige keine Perspektive mehr bieten könnten. Essentiell für diese Entwicklung sehen sie die Klima- und Frauenstreiks, welche »die Frage der Revolution auf den Tisch« gebracht hätten. Seit dem Beginn des Gazakriegs am 7. Oktober 2023 spielt auch die Palästina-Solidarität eine Rolle. Dort spielt die Organisation ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Rolle. Es sei also nicht mehr die Frage, ob, sondern wann die Revolution beginne. Doch der Funke stellt sich nicht nur gegen den Kapitalismus, sondern auch gegen die »Verbrechen des Stalinismus« sowie gegen die sogenannte Identitätspolitik. Diese bezeichnet er als »spalterisches Gift« und stellt sich besonders gegen »Quoten, Safe Spaces und Gendersprache«. Mit dieser Haltung steht er auch im trotzkistischen Spektrum relativ isoliert da. Ob er damit auch die geforderte Aufhebung der »Isolation« der »Tausenden atomisierten Kommunisten« überwinden kann, die angeblich nur auf eine »Kampforganisation« warten, wird sich wohl erst zeigen.

Als Vorbild betrachtet der Funke die Bolschewiki, besonders Lenin und Trotzki. Gegenüber der bürgerlichen Neuen Zürcher Zeitung betonte Caspar Oertli, führendes Mitglied der Organisation, am 9. Februar, dass man die Führung übernehme, um »kommunistische Zellen« zu bilden. Zwar sei die Bevölkerung der Alpenrepublik noch nicht bereit für den Kommunismus, doch das »Potential« sei sehr groß: »Wir sind nicht die, die warten, sondern die, die kämpfen.« Aktuell hat der Funke etwa 300 Mitglieder, bis zur offiziellen Gründungskonferenz am 10. bis 12. Mai sollen es 500 werden. Ob die RKP die Revolution führen wird, steht dabei in den Sternen.

Die revolutionäre Bewegung war in der Schweiz immer relativ schwach. Die Ambitionen sind auf jeden Fall riesig, wenn man auch etwas zu sehr von sich selbst überzeugt ist: »Nur die IMT hat das Potential.« Alle anderen revolutionären Organisationen würden »schlafwandeln und in Pessimismus versinken«. Der Klassenkampf wird auf jeden Fall auch in der Schweiz ausbrechen – ob die RKP Teil davon wird? Mal schauen.