Niederlande: Gericht untersagt Waffenexport nach Israel

Den Haag. Die Niederlande dürfen keine Teile für F-35-Kampfjets mehr an Israel liefern. Dies entschied am Montag ein Gericht in Den Haag, das von Menschenrechtsaktivisten angerufen worden war. Zur Begründung führte das Berufungsgericht an, dass Israel die Jets bei seinen Angriffen auf den Gazastreifen einsetze und dabei »die Konsequenzen für die Zivilbevölkerung nicht ausreichend beachtet« würden. In dem Justizstreit geht es um F-35-Teile, die den USA gehören und in den Niederlanden gelagert werden. Von dem EU-Land aus werden diese im Rahmen von Exportverträgen an US-Partnerländer wie Israel geliefert. (AFP/jW)