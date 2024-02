Justin Makangara/REUTERS

In Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, haben am Montag wütende Menschen vor westlichen Vertretungen protestiert, deren Flaggen von Gebäuden gerissen und verbrannt (siehe Bild). Auch Rufe, die Diplomaten sollten das Land verlassen, waren zu hören. Dem Westen wird vorgeworfen, im Konflikt im Osten des Landes Ruanda zu unterstützen. Die von Kigali unterhaltene M23-Guerilla befindet sich dort auf dem Vormarsch Richtung Goma. Schon am Sonnabend war es zu Protesten gekommen, auch vor den Büros der UN-Mission im Kongo. (Reuters/jW)