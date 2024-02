Tawain verschärft Russland-Sanktionen

AP Photo/Johnson Lai Militärübung im Süden von Taiwan, 31.1.2024

Taipeh. Nach Berichten über Lieferungen taiwanischer Spitzentechnologie an Russland hat die Regierung in Taipeh weitere Produkte auf ihre Sanktionsliste gesetzt. 77 weitere Güter seien dem Katalog der für Russland und Belarus verbotenen Werkzeugmaschinen hinzugefügt worden, teilte das Außenministerium am Donnerstag in Taipeh mit. Fräs-, Dreh- oder Schleifmaschinen, die Präzisionsarbeiten an unterschiedlichen Materialien durchführen können, hätten auch Nutzen für militärische Zwecke, sagte Wirtschaftsministerin Wang Mei-hua. Die Verschärfung der Exportkontrollen soll am 8. März in Kraft treten. Mehrere Medien hatten berichtet, dass taiwanische Werkzeugmaschinen auf dem russischen Markt seit Beginn des Ukrainekriegs die Produkte deutscher, japanischer und schweizerischer Hersteller ersetzt hätten. Die Waren gelangten demnach nicht direkt nach Russland, sondern über Händler in der Türkei oder in China. (dpa/jW)