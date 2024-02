Ukrainischer Oberbefehlshaber entlassen

Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa Waleri Saluschnij, geschasster Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, 28.7.2023

Kiew. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Waleri Saluschnij, ist von seinem Posten entbunden worden. Das teilte Präsident Wolodimir Selenskij am Donnerstag in seiner abendlichen Videobotschaft in Kiew mit. Zum Nachfolger sei Generaloberst Olexander Syrskyj ernannt worden, der bisherige Kommandeur der Landstreitkräfte.

Der geschasste General war mit dem Präsidenten in der Frage einer weiteren Mobilisierung von Soldaten uneins. Und als er in einem Artikel für den britischen Economist die Pattsituation im Krieg am Boden beschrieb, die nur durch große Waffenlieferungen und einen Technologiesprung aufgelöst werden könne, widersprach Selenskyj dieser Einschätzung öffentlich. Nach Medienberichten drängte der Präsident den populären Oberbefehlshaber seit Ende Januar zum Rücktritt. (dpa/jW)