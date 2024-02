Anstelle des ehemaligen Sport- und Erholungszentrums (SEZ) in Berlin-Friedrichshain sollen hauptsächlich Wohngebäude entstehen. Das teilte der Berliner Senat am Mittwoch mit. Neben 500 Wohnungen würden auch eine Schule und eine Kindertagesstätte geplant, so die Verwaltung. Wegen des hohen Bedarfs werde mit dem Bau der Schule begonnen. Entlang der Landsberger Allee seien außerdem Gewerbe, Einzelhandel sowie Sport- und Freizeitnutzungen vorgesehen. Auf dem Areal befindet sich derzeit die Bauruine des SEZ, eines Vorzeigeprojektes der DDR. Einen Termin für den beschlossenen Abriss gibt es noch nicht. (jW)