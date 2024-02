Bericht: Regierung bereitet Verstaatlichung von Rosneft Deutschland vor

Joerg Carstensen/dpa Eingang zur Zentrale von Rosneft Deutschland in der Berliner Behrenstraße (16.9.2022)

Düsseldorf. Das Bundeswirtschaftsministerium trifft nach einem Pressebericht Vorkehrungen für eine Verstaatlichung des Ölunternehmens Rosneft Deutschland. Die Firma sei am Montag förmlich in eine entsprechende Anhörung einbezogen worden, berichtete das Handelsblatt am Mittwoch aus Regierungskreisen. Die Anhörung ist demnach einer Enteignung vorgeschaltet und Teil des förmlichen Verfahrens, das der Bund einhalten wolle.

In Regierungskreisen hieß es laut Handelsblatt, eine Entscheidung sei mit dem Schritt zwar noch nicht gefallen. Allerdings halte die Regierung die ständige Verlängerung der bestehenden Treuhandverwaltung nicht mehr für das geeignete Mittel im Umgang mit dem Unternehmen.

Rosneft Deutschland gehört zu hundert Prozent dem russischen Rosneft-Konzern. Das Ministerium hatte Rosneft Deutschland im September 2022 unter die treuhänderische Verwaltung der Bundesnetzagentur gestellt. Diese gilt für jeweils sechs Monate und muss dann verlängert werden. Die nächste Verlängerung steht im März an.

Das Ministerium hatte seine damalige Entscheidung mit einer Gefahr für die Versorgungssicherheit in Deutschland begründet. Es hielt den Betrieb der Rosneft-Anlagen für gefährdet, weil andere Unternehmen unter Verweis auf Sanktionen die Zusammenarbeit mit dem russischen Konzern aufkündigen wollten.

Gegen die Anordnung zog Rosneft vor Gericht. Das zuständige Bundesverwaltungsgericht gab dem Ministerium aber recht. (AFP/jW)