WPA Rota/Jane Barlow/Pool via Reuters King Charles zu Besuch bei Familien von Schutzsuchenden aus Afghanistan, Syrien und der Ukraine in Aberdeen, Schottland (17.10.2022)

London. In Großbritannien haben Ärzte bei König Charles III. Krebs diagnostiziert. Das teilte seine offizielle Residenz, der Buckingham-Palast, am Montag mit. Nach einer Operation wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung seien bei einer weiteren Untersuchung Hinweise auf eine weitere Krebserkrankung entdeckt worden. Auf Rat seiner Ärzte habe der König alle öffentlichen Verpflichtungen verschoben. Er werde sich aber weiterhin staatlichen Aufgaben und Schreibtischarbeiten wie gewohnt widmen. König Charles habe entschieden, seine Erkrankung öffentlich zu machen, um Spekulationen zu vermeiden. Er sei guten Mutes, was seine Therapie angehe, und rechne damit, so früh wie möglich seine Aufgaben wieder vollumfänglich wahrnehmen zu können, hieß es aus dem Königshaus. (Reuters/jW)