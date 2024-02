Bogdan Cristel/Reuters Hier gibt es vorerst keine freie Fahrt: Rumänischer Zöllner an der Grenze zu Moldau (Albita, 8.4.2008)

Sofia. Bulgarien und Rumänien haben sich erneut für ein Ende der Schengen-Kontrollen auch an den Landgrenzen ausgesprochen. Dafür wolle sich gemeinsam einsetzen, sagten die Außenministerinnen der beiden Länder bei einem Treffen am Montag in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. »Wir werden den Dialog mit den österreichischen Partnern und den anderen Mitgliedstaaten sowie mit der EU-Kommission fortführen«, sagte die rumänische Außenministerin Luminița Odobescu. Ihre bulgarische Amtskollegin Maria Gabriel betonte, dass die gemeinsamen Bemühungen beider Länder auch 2024 weitergehen sollen.

Die Personenkontrollen an den Luft- und Seegrenzen beider EU-Nachbarländer sollen ab Ende März wegfallen, wie die EU Ende vergangenen Jahres entschieden hatte. Gabriel sagte weiter, es sei Ziel, dass beide Länder »möglichst bald« einen Termin für das Wegfallen der Kontrollen auch an den Landgrenzen erhielten.

Die Vollaufnahme von Rumänien und Bulgarien war bislang vor allem am Widerstand Österreichs gescheitert. Die Regierung in Wien hatte die Ablehnung damit begründet, dass zu viele nicht registrierte Migranten im Schengen-Raum ankämen. Rumänien und Bulgarien warten seit 2011 auf den Schengen-Beitritt. Vollmitglieder der Schengen-Zone sind die allermeisten EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. (dpa/jW)