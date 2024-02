UNO untersucht Vorwürfe gegen UNRWA

Ibraheem Abu Mustafa/File Photo/Reuters Für das Überleben unverzichtbar: UNRWA verteilt Säcke mit Mehl (Rafah, 1.2.2024)

New York. Nach den Vorwürfen gegen Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA hat UN-Generalsekretär António Guterres die Gründung eines unabhängigen Ausschusses angekündigt, der die Neutralität der Organisation bewerten soll. Der Ausschuss werde von der ehemaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna geleitet und arbeite mit drei Menschenrechtsorganisationen aus Schweden, Norwegen und Dänemark zusammen, hieß es am Montag in einer UN-Erklärung. Das Ziel der Evaluierungsgruppe sei es, »festzustellen, ob die Agentur alles in ihrer Macht Stehende tut, um ihre Neutralität zu gewährleisten und auf schwere Missbrauchsfälle zu reagieren, wenn solche vorliegen«, hieß es weiter.

Zwölf Mitarbeiter des UNRWA wurden von israelischer Seite bezichtigt, in den Angriff der Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober verstrickt gewesen zu sein. Staaten wie Deutschland, Großbritannien, Japan, Kanada, Neuseeland und die USA kündigten daraufhin an, ihre Zahlungen an das Hilfswerk vorerst zu stoppen. Dies erfolgte unmittelbar im Anschluss an die Verkündung des vorläufigen Entscheids des Internationalen Gerichtshofs zu der von Südafrika angestrengten Völkermordanklage gegen Israel. Die UNRWA hat allein in Gaza 13.000 Mitarbeiter. Ihre Namen werden den israelischen Behörden regelmäßig mitgeteilt.

Die nun eingerichtete Kommission soll dem Generalsekretär bis Ende März einen Zwischenbericht und bis Ende April dann einen Abschlussbericht vorlegen, der gegebenenfalls »Empfehlungen zur Verbesserung und Stärkung« der bestehenden Mechanismen enthalten soll. Guterres hob hervor, dass die Anschuldigungen zu einer Zeit erfolgten, in der das UNRWA – die größte UN-Organisation in der Region – unter sehr schwierigen Bedingungen arbeite, »um den zwei Millionen Menschen im Gazastreifen zu helfen, die von ihr abhängig sind, um eine der schlimmsten und komplexesten humanitären Krisen der Welt zu überleben«. (AFP/jW)