Der US-Schauspieler und ehemalige Profisportler Carl Weathers ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 76 Jahren, wie sein Manager am Freitag mitteilte. Weathers war mit der Rolle des Boxers Apollo Creed weltberühmt geworden, den er in vier »Rocky«-Filmen (1976–1985) an der Seite von Sylvester Stallone gab. (dpa/jW)