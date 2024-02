Jan Woitas/dpa Gegen das Vergessen: Fotos von Überlebenden des Holocaust im Leipziger Hauptbahnhof (2.2.2024)

Leipzig. Schon zum zweiten Mal sind im Leipziger Hauptbahnhof Porträts von Holocaustüberlebenden von unbekannten Tätern beschädigt worden. Zwei der Bilder seien mit einem Gegenstand aufgeschlitzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der genaue Tatzeitpunkt war zunächst unklar. Der Bundespolizei sei der Vorfall am Mittwoch abend bekanntgeworden. Zuvor hatte der MDR über den Fall berichtet. Dem Beitrag zufolge soll es sich um Porträts des Fotografen Luigi Toscano handeln. Die beschädigten Ausstellungsstücke wurden inzwischen entfernt.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten unbekannte Täter noch vor der offiziellen Eröffnung einer Ausstellung am Holocaustgedenktag sechs Bilder auf dem Bahnhofsvorplatz und zwei in dem Gebäude selbst beschmiert. Nun ermittelt der Staatsschutz wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Sachbeschädigung. Aktuell überprüfe die Polizei die im Bahnhof angebrachten Überwachungskameras. (dpa/jW)