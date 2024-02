Nové Město. Bei den Biathlonweltmeisterschaften in Nové Město gewann im Verfolgungsrennen über zehn Kilometer die Französin Julia Simon mit einem Schießfehler in 29:54,8 Minuten klar vor der Italienerin Lisa Vittozzi (1/+46,3 Sekunden) und ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (4/+49,3). Für die 27jährige war es in Nové Město bereits das dritte Gold. Franziska Preuß hatte als beste deutsche Biathletin 1:24,7 Minuten Rückstand auf Simon. Auf Bronze fehlten 35 Sekunden. (sid/jW)