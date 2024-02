Cuba Libre

Im Magazin der Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba schreibt Wolfgang Mix über die schlechte Versorgungslage in Kuba und Maßnahmen zur Überwindung der Krise. Renate Fausten warnt: »Wenn die Revolution zusammenbrechen würde, gäbe es kein Kuba mehr.« André Scheer erinnert an den Sieg der kubanischen Revolution vor 65 Jahren. Fortgesetzt wird die Dokumentation von Stimmen aus den »intensiven und heftigen Debatten«, die derzeit in Kuba stattfinden. (jW)

Cuba Libre, Nr. 1/2024 (Januar–März), 46 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba e. V., Maybachstr. 159, 50670 Köln, E-Mail: info@fgbrdkuba.de

Position

In der neuen Ausgabe des Magazins der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend finden sich Überlegungen »zur relativen Schwäche der kommunistischen Bewegung« und zu den »Grundrechten der Jugend«. Ein weiterer Beitrag befasst sich mit »Vorurteilen gegen Sozialismus und Planwirtschaft«. In der Reihe »Working Whistleblower« berichten junge Genossen wieder über den Alltag der Lohnarbeit: Diesmal geht es um Angriffe einer Pflegeschulleitung auf die Arbeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung und um miese Arbeitsbedingungen in einem Kiosk. (jW)

Position. Magazin der SDAJ, Heft 1/2024, 43 Seiten, 1,70 Euro, Bezug: Verein Position e. V., Hoffnungstraße 18, 45127 Essen, E-Mail: position@sdaj-netz.de

IMI-Analyse

In der Analysereihe der Informationsstelle Militarisierung (IMI) fragt Merle Weber: »Wieso schwenkt eine deutschnationale Aufrüstungspartei die Friedensfahne?« Sie hat sich mit Hintergründen und inhaltlichen Aspekten der »Friedenspolitik« der AfD »unter falscher Flagge« beschäftigt. (jW)

IMI-Analyse, Nr. 8/2024, 4 Seiten, Bezug: Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen, kostenloser Download: www.imi-online.de

Mitteilungen

Die Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke dokumentieren eine Rede Norman Paechs zum Brüsseler Tribunal gegen die Kuba-Blockade. Stephan Jegielka erinnert an den vor 90 Jahren ermordeten John Schehr. Gina Pietsch schreibt anlässlich des 125. Geburtstages am 23. Februar über Erich Kästner. (jW)

Mitteilungen, Heft 2/2024, 37 Seiten, Spendenempfehlung: 1,50 Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: kpf@die-linke.de