imago images/UIG Pariser Place de la Nation am 12. Februar 1934

Wenn ein Aufstand misslingt, wird gefragt, ob es sich überhaupt um einen solchen gehandelt hat. Das jüngste Beispiel dafür ist die Stürmung des Kapitols in Washington am 6. Januar 2021. An ihr beteiligten sich sowohl rechte Gruppen als auch Schaulustige, an bösen Absichten fehlte es nicht, wohl aber an einem Plan. So kommt es, dass manche meinten, hier hätte sich bloß etwas unglücklich hochgeschaukelt. Ganz ähnlich wird von bürgerlichen Historikern der 6. Februar 1934 in Paris beurteilt, als teils konservative, teils faschistische Organisationen gegen die »Betrüger« der Regierung aufmarschierten. Der Unterschied war nur der: 1934 trat die Regierung tatsächlich zurück. Am 12. Februar 1934 sahen sich die Kommunisten und Sozialisten genötigt, den Zug, der bereits in Richtung Faschismus abgefahren war, zu stoppen. Sie riefen zu einem Generalstreik auf.

Einerseits war, wie sich im weiteren Verlauf der Geschichte zeigen sollte, das faschistische Potential in Frankreich enorm und verschaffte sich am 6. Februar einen ersten erschreckenden Ausdruck. Andererseits spricht ein simpler Umstand dagegen, dass ein Putsch noch am selben Abend in der Absicht der Organisatoren lag: Die Menge, gut 40.000 Personen, war nicht bewaffnet. Auch marschierten nicht alle auf die Abgeordnetenkammer zu, wo an diesem Abend das Kabinett des liberalen Édouard Daladier eingesetzt werden sollte. Insbesondere die Kriegsveteranenverbände, in deren Reihen sich auch Linke befanden, hatten eine andere Route eingeschlagen. Doch eines gab das andere, Rufe wie »Hängt Daladier!« waren bald zu hören, und wie in Washington fehlte nur wenig dafür, dass der Regierungssitz eingenommen worden wäre.

Rückkehr der Kriegshelden

Im Gefecht mit der Polizei starben an diesem Tag 13 Demonstranten, darunter drei Mitglieder der Action française, zwei der Jeunesses patriotes und eines der Solidarité française. Alle drei Organisationen dürfen getrost dem faschistischen Spektrum zugordnet werden, auch wenn die Action française ursprünglich monarchistisch ausgerichtet war und sich in der Résistance verdient machen sollte. Dirigiert wurden die Jeunesses von dem Champagnerproduzenten Pierre Taittinger und die Solidarité von dem Parfümproduzenten François Coty.

Die rechte Presse, die sich geschlossen hinter den Angriff auf die Republik stellte, stilisierte die Toten zu »Gefallenen«. Obwohl kein einziger Veteran unter den Todesopfern war, sollte es so aussehen, als hätte sich die Regierung an verdienten Frontkämpfern vergriffen. Hubert Aubert, der Vizepräsident der größten Veteranenvereinigung, UNC, tremolierte: »Ist es das übliche Vorgehen der Polizei, Kriegsinvaliden, Frauen unbewaffneter Veteranen und Fahnenträger, die sich nicht wehren können, niederzuknüppeln?« (La Voix du Combattant, 17.2.1934)

In Wahrheit hatte die Aktion die ohnehin fragile Republik erheblich ins Wanken gebracht. Auch wenn nicht alle Beteiligten eine Diktatur forderten, hegten selbst die, die an der Republik festhielten, von ihr eine merkwürdige Vorstellung. In Kreisen der UNC diskutierte man beispielsweise darüber, die Verfassung von hundert ehrenwerten Persönlichkeiten überarbeiten zu lassen, an deren Spitze ein prominenter Militär zu stehen hätte. Schon damals war der Kriegsheld Marschall Philippe Pétain dafür im Gespräch.

Die Wirtschaftskrise, eine Kürzung der Kriegerrenten um fünf Prozent und ein hysterischer Antikommunismus, der sich etwa in Verleumdungen des Gründers der Bataille socialiste, Jean Zyromski, entlud, waren nicht die einzigen Motive, gegen die Regierung auf die Straße zu gehen. Ein illustres war der Fall Alexandre Stavisky. Linke Politiker, so etwa der Premierminister Camille Chautemps, standen im Verdacht, diesen aus der Ukraine stammenden Hochstapler gedeckt zu haben. Stavisky nahm sich, als seine Villa von der Polizei umstellt war, am 8. Januar 1934 das Leben, Chautemps sah sich zum Rücktritt gezwungen. Dass Stavisky Jude war, ließ die Antisemiten eine jüdisch-bolschewistische Verschwörung der »Stavisky-Regierung« halluzinieren. In keinem der Aufrufe zur Demonstration fehlten Anspielungen und Verweise auf Betrug, Kommunisten und Juden.

Zwei Personalentscheidungen Daladiers, der Chautemps nachfolgte, spitzten die Lage weiter zu. Als Zugeständnis an die Linken in seinem Kabinett hatte er Eugène Frot zum Innenminister ernannt. Nicht nur als moderater Sozialist, auch als Freimaurer war Frot der Rechten ein Dorn im Auge. Aber noch übler nahm sie es, dass Daladier im Zuge der Säuberungen nach dem Stavisky-Skandal den Polizeipräfekten von Paris, Jean Chiappe, strafversetzte. Chiappe hatte sich als Bluthund einen Namen gemacht, der alle linken Demonstrationen zusammentreiben, die rechten aber gewähren ließ.

Seltene Versöhnung

Nachdem Daladier zurückgetreten war, wurde eine konservative Regierung unter Gaston Doumergue einberufen. Zu dessen ersten Amtshandlungen gehörte es, Chiappe zum Innenminister zu befördern. Die Kommunisten erkannten, dass das Land keineswegs immun gegen Faschismus ist, wie manche noch heute meinen – dank ihrer Pro-Israel-Haltung gilt die rechtsradikale Marine Le Pen inzwischen als salonfähig –, und organisierten eine Demonstration am 9. Februar, bei der sechs Arbeiter erschossen wurden. In dieser Krise kam es zu einer der seltenen Versöhnungen von Kommunisten und Sozialisten beim Generalstreik des 12. Februar.

Den Streik plante die (damals) kommunistische Gewerkschaft CGT schon seit dem 7. Februar, die Sozialisten schlossen sich an und mobilisierten in ihrer Zeitung Le Populaire (10.2.1934): »Arbeiter, lasst gegen den Faschismus die Arbeit am Montag ruhen. Kommt massenhaft zur Demonstration auf dem Cours de Vincennes«. Diese wende sich gegen die »Gefahren, die den Freiheitsrechten, den Arbeiterrechten, ja der Republik selbst durch die faschistischen Putschversuche drohen, denen Paris bereits die Bühne geboten hat«. Die kommunistische Humanité, die kurz zuvor noch gegen die Sozialisten polemisiert hatte, wurde deutlicher und zog diesen Appell über acht Zeitungsspalten: »Nieder mit dem mörderischen Faschismus! Generalstreik! Pariser Arbeiter, Montag, 15 Uhr, Cours de Vincennes«. Der spätere Premierminister Léon Blum hatte mit Doumergue ausgehandelt, dass die Demonstration erlaubt wurde, die Polizei hielt sich zurück, 150.000 Linke demonstrierten friedlich. In nicht allzu weiter Ferne ließ sich bereits die Volksfront erkennen.