Fernando Vergara/AP Photo

Anhänger des linken kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro haben am Donnerstag (Ortszeit) versucht, den Justizpalast in Bogotá zu stürmen. Sie forderten von dem höchsten Gericht, dass ein Nachfolger für Generalstaatsanwalt Francisco Barbosa bestimmt wird, dessen Amtszeit am Montag endet. Petro wirft Barbosa vor, einen »Staatsstreich« gegen ihn angezettelt zu haben. Solange kein Nachfolger gefunden ist, wird Barbosas Amt von der stellvertretenden Generalstaatsanwältin Martha Mancera fortgeführt, mit der Petro ebenfalls Differenzen hat. (jW)