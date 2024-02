IMAGO/Picture Point LE Auch die Fans von Union Berlin sagen nein zur DFL (Leipzig, 4.2.2024)

Viele Fußballfans sind sauer. Am Wochenende sollen Proteste gegen den Investorendeal in deutschen Fußballstadien weitergehen. Auch mit Spielabbrüchen ist zu rechnen. In einer gemeinsamen Stellungnahme vom Freitag werfen Fangruppen der Deutschen Fußbal­liga (DFL) Ignoranz vor. »Das jetzige Dialogangebot ist kein Umdenken. Es ist ein Feigenblatt. Denn es enthält kein Angebot für Verhandlungen.«

Enttäuscht zeigte sich Hans-Joachim Watzke, Sprecher des DFL-Präsidiums und Geschäftsführer des Bundesligisten Borussia Dortmund, am Freitag darüber, dass die Fußballfans nicht mit ihm reden wollten. »Die Absage der eingeladenen Fanvertreter nehmen wir zur Kenntnis, bedauern sie aber, denn Dialogbereitschaft ist immer die Basis für ein demokratisches Miteinander«, sagte er am Freitag in einer DFL-Mitteilung. Die Versuche der DFL vom Donnerstag, den Konflikt mit den Fans durch Dialogangebote zu befrieden, sehen diese als Versuch, kritische Stimmen einzubinden, um sie zu neutralisieren. Vor einigen Jahren hatte die DFL für eine Taskforce zur »Zukunft Profifußball« erstmals Fanvertreter eingeladen, die Ergebnisse der Kommission wurden daraufhin nach Ansicht vieler Ultras als »Kompromiss eines ›Laberladens‹« kritisiert.

Im Zentrum der Proteste steht die Frage nach der zukünftigen finanziellen Ausrichtung der ersten und zweiten Bundesliga. Die Finanzinvestoren CVC und Blackstone wollen für 20 Jahre Anteile an einer DFL-Tochtergesellschaft erwerben, in der die kompletten Medienrechte ausgelagert werden. In der Fanlandschaft hat das einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Die Proteste erreichten am letzten Sonnabend einen ersten Höhepunkt beim Zweitligaspiel von Hertha BSC gegen den HSV im Berliner Olympiastadion. Ab der 53. Minute flogen Tennisbälle auf das Feld, das Spiel musste für mehr als eine halbe Stunde unterbrochen werden.

Die Kritik der Fans richtet sich nicht nur gegen eine weitere Kommerzialisierung des Fußballs, sondern auch gegen das Zustandekommen des Investorenvotums selbst. Der Vorwurf: Die DFL habe bei der entscheidenden Mitgliederversammlung im Dezember die 50+1-Regel, die die Mehrheit der Stimmrechte bei den Vereinen und damit den Einfluss der Fans sichert, durch eine geheime Abstimmung untergraben. Die benötigte Zweidrittelmehrheit kam punktgenau zustande, aus den aktiven Fanszenen gibt es seitdem heftige Proteste.

Vor diesem Hintergrund sollten auch die aktuellen Äußerungen des Stuttgarter Vereinspräsidenten Claus Vogt kritisch betrachtet werden. Er sprach von einem »größtmöglichen Schaden für den deutschen Fußball«, wenn nicht auf die kritischen Stimmen der Fans gehört werde. Andere Vereinsfunktionäre wiesen auf Transparenzprobleme hin. Die Reduzierung des Konflikts auf Fragen demokratischer Prozesse und der Transparenz, um Abstimmungsergebnisse zu legitimieren, übersieht die tieferliegenden Auswirkungen. Der aktuelle Konflikt um die DFL-Investorensuche ist nur die Spitze eines Eisbergs. Es geht um die Bewahrung der kulturellen und sozialen Werte, die den Fußball eben auch prägen. Die Fans stellen sich damit gegen eine zunehmende Kommerzialisierung und Entfremdung, und die Proteste können jederzeit inhaltlich weit über den Fußball hinaus gehen. Weitere Aktionen sind abzusehen, die nächste Runde des Protest-»Tennis« beginnt.