Nigeria gegen Côte d’Ivoire und Jordanien gegen Katar heißt es in den Endspielen beim Afrika- und Asien-Cup. Damit setzten sich bei beiden Turnieren auch in den Viertel- und Halbfinals die Favoritenstürze fort. Das Rezept zum Weiterkommen: Lass eine Elf ohne große Namen auflaufen, verzichte weitgehend auf Superstars aus den europäischen Topligen.

Die Marokkaner Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) und Noussair Mazraoui (Bayern): frühzeitig ausgeschieden. Der Ägypter Mohamed »Mo« Salah (Liverpool): nicht mehr dabei, so auch der Senegalese Sadio Mané (2023 von Bayern zu Al-Nassr). Die Japaner Wataru Endō (Liverpool) und Takehiro Tomiyasu (Arsenal): die Koffer gepackt. Nach Hause geschickt wurden nun auch die hochgehandelten Südkoreaner um Kim Min-jae (Bayern), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) und Son Heung-min (Tottenham Hotspur).

Im Halbfinale gegen ein kompaktes Jordanien war Südkorea heillos überfordert. Ob aus der zweiten Reihe oder nach Dribblings im Strafraum: Der Außenseiter zog das Spiel an sich, bis Yazan Al-Naimat in der 53. Minute einen Stoppfehler bei Südkorea humorlos zum 1:0 nutzte. Nach starker Einzelleistung ließ Musa Al-Taamari das 2:0 (66.) folgen. Am Ende wedelte hier die rote Kufija – landläufig: Palituch –, während dort die Yin-Yang-Fahne eingerollt wurde. Damit ist Trainer Jürgen Klinsmann angezählt. »Ich möchte, dass sie mit einem Lächeln auflaufen«, hatte er zum Einstand gesagt. Sein eigener gelassener Ausdruck selbst nach verlorenem Halbfinale könnte nun das eine Lächeln zu viel gewesen sein. Die Medien im Land zeigen sich »not amused«, hinzu kommt Kritik an mangelhafter Spieltaktik.

Derweil verpasste Iran nur knapp das Endspiel. Im Viertelfinale gegen das favorisierte Japan 0:1 zurückgelegen (28., Morita), leistete man noch hinreichend Widerstand und kam durch Mohammad Mohebi (55.) und Alireza Jahanbakhsh (90. plus 6) noch zum 2:1. Im Halbfinale gegen Katar startete man furios: In der 4. Minute besorgte Sardar Azmoun per Fallrückzieher das 1:0. Die Gastgeber des Turniers kamen durch Jassem Gaber (17.) und einen sehenswerten Distanzschuss von Akram Afif (43.) noch vor dem Pausentee zum 2:1. Einen Handelfmeter, streng ausgelegt, aber regelkonform, verwandelte Jahanbakhsh zum 2:2. In die Druckphase des Iran hinein stellte Katar auf 3:2 (Abdulla, 82.) In der Nachspielzeit rettete noch das Aluminium (90. plus 14) für das Emirat, das sich nun warm anziehen muss, wenn es gegen die Überraschungself aus Jordanien geht.

In jeweils 14 K.o.-Spielen kam es in beiden Turnieren zu jeweils vier Elfmeterschießen – das kurioseste davon war im Viertelfinale Kap Verde gegen Südafrika (1:2 i.E.). Zwar waren die Insulaner um Kapitän Ryan Mendes tonangebend, doch nach 120 Minuten hieß es 0:0. Südafrika vergeigte zwei Elfer, doch Keeper Ronwen Williams stahl den kapverdischen Blauhaien die Show, indem er viermal parierte. Sein Handy sei »voll mit Penalty-Clips«, erklärte der Kapitän seine Vorbereitung, allein der Neu-Magdeburger Bryan Teixeira konnte die Kugel versenken.

Dieses Kunststück sollte sich im Halbfinale gegen Nigeria (2:4 i.E.) nicht wiederholen. Zu abgeklärt agierten die Super Eagles vom Punkt. Schon in der regulären Spielzeit schob William Troost-Ekong einen Foulelfmeter (67.) zum 1:0 ein. Kurios das zweite Tor: Nigeria schließt einen lehrbuchartigen Konter zum vermeintlichen 2:0 ab, doch der Videoschiri greift ein: In der Entstehung hatte es im gegenüberliegenden 16er ein kaum beachtetes Foul gegeben, also Strafstoß für Südafrika. 1:1 nach 120 Minuten. Doch am Ende reichte es für die favorisierten nigerianischen Mannen um Victor Osimhen vom SSC Neapel, den wohl letzten großen Namen im Turnier, fürs Finale.

Dort wartet Côte d’Ivoire, das nach dem gefühlten Aus in der Vorrunde rechtzeitig den Trainer gewechselt hatte. Nach dem Viertelfinalsieg gegen Mali (2:1 n.V.) setzte man sich in einem zunächst mauen Halbfinale verdient gegen die DR Kongo (1:0) durch. Sébastian Haller machte per Aufsetzer das Tor des Tages (65.), ein möglicher Triumph im eigenen Land ist nun greifbar.

Vor allem beim Spiel um Platz drei wird sich an ein antikoloniales Erbe des Kontinents erinnern lassen, in das sich immer auch der Fußball eingeschrieben hatte. »Auf Robben Island«, erinnerte etwa Nelson Mandela vor der FIFA in seiner Bewerbungsrede für die WM 2010 an jene Gefängnisinsel, auf der er selbst inhaftiert war, »bedeutete Fußball für die Gefangenen den einzigen erfreulichen Freigang«. Die dort von Häftlingen gegründete Makana Football Association erhielt 2007, auch wenn mit dem Sieg über die Apartheid aufgelöst, die FIFA-Ehrenmitgliedschaft. Buch und Film »More Than Just a Game« erinnern an diese große Episode aus der Fußballhistorie. Und der Kongo? 1974 gewann man noch unter dem Namen Zaire zum zweiten Mal den Afrika-Cup und vertrat danach die Farben des Kontinents bei der WM in der BRD. Der erste Coup war 1968 gelungen. Fast genau sieben Jahre zuvor leider auch ein anderer: Patrice Lumumba, Kopf der antikolonialen Befreiungsbewegung und erster Ministerpräsident seines Landes, war unter Federführung der CIA und der belgischen Regierung ermordet worden. Ebenfalls dabei war Oberst Mobutu, der später Zaires Nationalelf fördern, aber bei der WM 1974 auch drohen sollte, nach dem 0:9 gegen Jugoslawien um ihrer Lieben willen ja nicht mehr so hoch zu verlieren. Erinnerungen, die am morgigen Sonnabend beim kleinen Finale präsent sein werden.