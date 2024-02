Hannah Beier/REUTERS Antibabypillen: Bald auch für den Mann, und das ganz ohne Hormone …

Wer keine Kinder möchte, ist für die Verhütung verantwortlich. Dieser einfache Satz ist in der Realität manchmal gar nicht so leicht umzusetzen, denn die meisten Verhütungsmethoden richten sich an diejenigen, die schwanger werden können. Spirale, Hormonpflaster, Pille – Frauen werden oftmals in der Verantwortung gelassen, eine Schwangerschaft zu verhindern. Männern bleibt neben der Vasektomie eigentlich nur die Nutzung von Kondomen, um aktiv Familienplanung zu betreiben. Die »Pille für den Mann« kommt seit mehreren Jahrzehnten nicht über den Forschungs- und Ankündigungsstatus hinaus. Dabei wäre die Bereitschaft groß, die Verhütungsmethode einzusetzen: 70 Prozent der Menschen in Deutschland würden sie befürworten. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts ­Yougov im Auftrag der Deutschen Presseagentur in der vergangenen Woche. Frauen sind demnach begeisterter von der Option und sprachen sich zu gut drei Vierteln dafür aus, aber auch bei den Männern kann man von einer Bereitschaft ausgehen, denn theoretisch sind rund zwei Drittel dafür.

Doch wie realistisch ist es, die Verantwortung für die Verhütung in Zukunft gerechter zu verteilen? Im Dezember veröffentlichte die Firma Your Choice Therapeutics Inc, ein Startup aus San Francisco, das mit dem Ziel gegründet wurde, eine hormonfreie Pille für den Mann zu entwickeln, eine vielversprechende Untersuchung, wonach ein Verhütungsmedikament für Männer erfolgreich an Mäusen getestet wurde. Im Sommer sollen dann auch die Ergebnisse einer Phase-I-Studie vorliegen, die gerade angelaufen ist. Mit Hilfe des Medikaments YCT529 wurde in den Mäusen ein spezieller Rezeptor für Vitamin A blockiert. Dadurch wurde die Bildung von Spermien in den Hoden verhindert. Nach Angaben der Forscher sei dies zu 99 Prozent wirksam und zu 100 Prozent reversibel gewesen, nach Absetzen des Medikaments bildeten also alle Mäuse wieder Spermien. Nach Meinung der Chemikerin Gunda George, die das Medikament entwickelt hat, steht der Durchbruch – 60 Jahre nach Einführung der Antibabypille als letzter Innovation auf dem Markt für Verhütungsmethoden – kurz bevor: »Die Welt ist bereit für ein männliches Verhütungsmittel, und es ist richtig, dass wir uns entschieden haben, an einer hormonfreien Variante zu arbeiten, nach allem, was wir über die starken unerwünschten Nebenwirkungen der Pille bei Frauen wissen.«

Die starken Nebenwirkungen waren es bis jetzt auch, die alle weiteren Forschungen an hormoneller Verhütung für Männer bereits im Keim erstickt haben. Alle Studien, die in den vergangenen Jahrzehnten dazu in verschiedenen Ländern durchgeführt wurden, hatten solche nachgewiesen. Mehr als jeder zehnte Teilnehmer klagte über Stimmungsschwankungen, die sogar bis hin zu einer Depression reichen konnten. Außerdem litten sie unter Akne, Gewichtszunahme, Libidoverlust und anderen Nebenwirkungen. Bei der hormonellen Verhütung für Frauen standen dieselben Nebenwirkungen einer weiteren Forschung nie im Weg. Im Gegenteil: Seit Jahrzehnten sind sie Begleiter von Millionen Frauen, die hormonell verhüten.

Diese Doppelmoral ist einem patriarchalen Weltbild geschuldet. Allerdings gibt es auch eine medizinethische Begründung für dieses Dilemma. Demnach werden in der Medikamentenentwicklung Nutzen und Risiko gegenübergestellt. Wenn also ein potentielles Mittel für Patienten oder Nutzer einen sehr hohen Nutzen hat, zum Beispiel weil es gegen eine lebensgefährliche Krankheit wirkt, sind die Entwickler bereit, auch ein größeres Risiko in Form von mehr oder stärkeren Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. Das Risiko einer Schwangerschaft und das Risiko, das eine Schwangerschaft für die Gesundheit einer Frau bedeuten kann, wird also den Nebenwirkungen gegenübergestellt. Da in der Pharmaforschung nur der einzelne Körper gesehen wird und die potentielle Schwangerschaft keine gesundheitlichen Risiken für den Mann birgt, wird hier also mit zweierlei Maß gemessen. Die soziale und moralische Verantwortung von Männern für das Zustandekommen einer Schwangerschaft und die einhergehenden körperlichen Risiken bei der Schwangeren werden dabei komplett ausgeblendet – als könnten Frauen ohne Spermien schwanger werden.