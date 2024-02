Das Archiv der Fotografen in der Deutschen Fotothek in Dresden übernimmt den Nachlass des deutschen Werbefotografen Hein Gorny (1904–1967), wie die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) am Mittwoch mitteilte. Das Konvolut umfasse rund 1.000 Prints, 17.000 Negative sowie Fotoalben und Dokumente.

Gorny gilt laut SLUB als wegweisender Künstler der Neuen Sachlichkeit und sei, wie viele Erneuerer der Fotografie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Autodidakt gewesen. Bekannt wurde er vor allem als Werbefotograf für die Firmen Bahlsen, Pelikan und AEG und gilt als Wegbereiter der modernen Werbefotografie. Gornys Gesamtwerk soll digitalisiert und online zugänglich gemacht werden. (dpa/jW)