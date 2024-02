Elizabeth Frantz/REUTERS Auch wieder mittenmang: US-Senator Edward »Ted« Cruz (Washington, 7.2.2024)

Außenpolitik ist Innenpolitik, uraltes Wissen. Bei Aristophanes etwa. Kriegsmüde will Dikaiopolis mit den Spartanern einen Separatfrieden schließen. Nicht aus Moral, der Geschäfte wegen. Viel mehr Agenda haben die Republikaner der USA auch nicht. The economy, stupid!

Am Mittwoch stand im Senat ein 118-Milliarden-Dollar-Paket zur Abstimmung, das Mittel für die Ukraine, für Israel und die US-Grenze enthielt. Das Vorhaben scheiterte an den republikanischen Senatoren. Vorausgegangen war ein Schachzug: Die Republikaner verbanden die Ukraine-Gelder mit ihrem höchst eigenen Anliegen, der Politik an der Grenze. Die Situation dort ist in der Tat außer Kontrolle. Allein im Dezember wurden 302.000 Versuche registriert, die Grenze von Mexiko aus verdeckt zu überqueren.

Dass die Republikaner ein Paket blockieren, das auch ihren Zielen helfen könnte, mag taktische Gründe haben. Man verhindert einen Erfolg von Präsident Joseph Bidens und kann sich der Sache nach dem Wahlsieg Donald Trumps, mit dem man rechnet, desto radikaler annehmen. »Trump würde das Problem lieber instrumentalisieren, als es tatsächlich zu lösen«, hatte Biden am Dienstag in Washington vor der Abstimmung gesagt. Einen Tag zuvor teilte die republikanische Führung im Repräsentantenhaus mit: »Jede Prüfung dieses Gesetzentwurfs in seiner jetzigen Form ist Zeitverschwendung. Wir ermutigen den US-Senat, ihn abzulehnen.«

Die Ukraine betreffend sind indes ökonomische Motive im Spiel. Während die Demokraten Wirtschaft geostrategisch denken (der Konflikt mit Russland ist nicht zuletzt einer um den Zugriff auf den Weltmarkt), dominiert bei den Republikanern die nationale Perspektive, in der Investitionen in globale Entwicklungen vor allem als Belastung für den Haushalt gesehen werden. Einfacher: Waffenlieferungen und Hilfsgelder für den ukrainischen Staat sind ihnen zu teuer.

Auch wenn die Drosselung der ­Ukraine-Mittel einen Verhandlungsfrieden zwischen Kiew und Moskau wieder denkbar macht, wäre es naiv zu glauben, dass ein mit Republikanern besetztes Weißes Haus die Weltlage etwas entspannen könnte. Was in der Ukraine gewonnen wäre, würde anderswo verloren. Außenpolitisch steht Trump für die Verschärfung der China-, Iran- und Israel-Politik.