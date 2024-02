Adnan Abidi/REUTERS

Aus der südöstlich der indischen Hauptstadt Neu-Delhi gelegenen Vorstadt Noida wollten Landwirte am Donnerstag mit einem Protestmarsch vor das indische Parlament ziehen. Die Polizei stoppte den Marsch am Nachmittag mit einer Straßenblockade auf einer Autobahn im Grenzgebiet (Foto). Der Protest richtet sich gegen Landnahme durch Behörden, die von Bauern erworbenes Land an Investoren für Industrie- und Immobilienprojekte verkaufen. Die Landwirte kritisierten, keine angemessene Entschädigung zu erhalten, berichtete die Hindustan Times. (jW)