Kay Nietfeld/dpa PR-Veranstaltung der Bundeswehr zum Einsatz der Fregatte »Hessen« in Berlin (8.2.2024)

Es sei »der ernsthafteste Einsatz einer deutschen Marineeinheit seit Jahrzehnten«, verkündete Marineinspekteur Jan Christian Kaack am Donnerstag anlässlich des Auslaufens der Fregatte »Hessen« in Richtung Mittelmeer. Das über 700 Millionen Euro teure Kriegsschiff war am Vormittag von Wilhelmshaven aus in See gestochen und könnte Ende des Monats das Einsatzgebiet im südlichen Roten Meer erreichen. Dort soll die Fregatte an der Meerenge Bab Al-Mandab Handelsschiffe vor Angriffen der Ansarollah, auch als »Huthis« bekannt, zu schützen. Staatssekretärin Siemtje Möller freute sich bei der Verabschiedung der Fregatte: »Mit dem schnellen Auslaufen der ›Hessen‹ zeigt die Marine erneut, dass sie ein agiles und absolut verlässliches Instrument der deutschen Sicherheitspolitik ist.«

Auf den entsprechenden Grundsatzbeschluss zur Mission »Aspides« einigten sich am Donnerstag nachmittag Vertreter der EU-Mitgliedstaaten in Brüssel. Der endgültige Beschluss soll am 19. Februar bei einem EU-Außenministertreffen gefasst werden. Das für die deutsche Beteiligung nötige Bundestagsmandat dürfte dann nur noch eine Formalität sein. Sowohl von Seiten der Ampelparteien als auch von CDU/CSU wurde bereits Zustimmung signalisiert. Geplant ist die Entsendung von Kriegsschiffen mehrerer EU-Staaten ins Rote Meer. Der Einsatz soll von der griechischen Garnisonsstadt Larissa aus geführt werden, mit einem griechischen Admiral als Befehlshaber und einem französischen Offizier als dessen Stellvertreter.

Anders als die US-geführte Operation »Prosperity Guardian« soll sich die EU-Mission auf defensive Maßnahmen beschränken und keine Stellungen der Ansarollah auf jemenitischem Territorium angreifen. Die schiitische Organisation, die weite Teile Jemens kontrolliert, hatte nach den schweren Angriffen der israelischen Armee auf die Bevölkerung von Gaza begonnen, Schiffe mit Israel-Bezug mit Drohnen und Antischiffsraketen anzugreifen. Seit den US- und britischen Attacken auf Ziele im Jemen nimmt die Ansarollah auch Schiffe aus diesen beiden Ländern ins Visier.