Stuttgart. Präsident Claus Vogt vom VfB Stuttgart spricht sich für eine Wiederholung der Abstimmung über den Einstieg eines Investors in der Deutschen Fußball Liga aus. »Unser Verständnis von Demokratie – auch im Fußball – sollte sein: Die Mehrheit entscheidet«, schrieb der 54hährige am Mittwoch auf der Social-Media-Plattform X. Zuletzt hatte es in zahlreichen Stadien Proteste der Fanszene gegeben. Die Zweitligapartie zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV stand am vergangenen Samstag wegen anhaltender Proteste kurz vor dem Abbruch, viele andere Begegnungen waren zeitweise ebenfalls unterbrochen worden. (dpa/jW)