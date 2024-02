Die deutsche Theatermacherin Alexandra Althoff leitet ab 1. März das renommierte Max-Reinhardt-Seminar für Schauspiel und Schauspielregie in Wien. Sie freue sich, ihre Erfahrungen einbringen zu können, sagte Althoff am Dienstag laut einer Pressemitteilung des Instituts. Althoff war bis 2022 stellvertretende Künstlerische Direktorin des Burgtheaters und ist derzeit Vorsitzende der Jury des österreichischen Theaterpreises Nestroy.

Sie folgt indirekt auf Maria Happel, die im Juni die Leitung niedergelegt hatte, nachdem Studenten des Seminars in einem offenem Brief Vorwürfe des Machtmissbrauchs und fehlender Aufarbeitung von Me-Too-Vorwürfen erhoben hatten. Diese sind inzwischen aus Sicht der Universität für Musik und darstellende Kunst durch ein Expertengremium weitgehend ausgeräumt. Seither führt Tamara Metelka die Institution interimistisch.

Althoff war nach dem Studium in Gießen, Leipzig und Amsterdam als Dramaturgin am Schauspiel Köln, am Schauspielhaus Bochum und am Schauspiel Frankfurt am Main tätig. Auch bei den Salzburger Festspielen, am Residenztheater München und dem Berliner Ensemble hat sie schon gearbeitet. (dpa/jW)