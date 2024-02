Petrov Sergey/IMAGO/Russian Look Stimmabgabe in der Hauptstadt Baku (7.2.2024)

In Aserbaidschan haben am Mittwoch vorgezogene Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Der seit 2003 ununterbrochen regierende Amtsinhaber, Ilham Alijew, hatte im Dezember die ursprünglich für Frühjahr 2025 angesetzte Abstimmung um 14 Monate vorgezogen. Zur Begründung hatte er erklärt, nach der »Vereinigung« des ganzen Landes – gemeint ist die Eroberung des seit den 1990er Jahren abtrünnigen, armenisch besiedelten Bergkarabach – bedürfe der Staatschef einer »neuen Legitimität«. Zutreffender dürfte die Vermutung sein, dass Alijew von einem Bonus als erfolgreicher Kriegsherr profitieren will. Marcel Röthig vom Südkaukasus-Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung sagte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, Alijew habe dieses Momentum nutzen wollen, bevor sein Nimbus angesichts von Armut, Vetternwirtschaft und Korruption verblassen könnte.

An einem neuerlichen Wahlsieg von Alijew bestand schon vor den Wahlen kein Zweifel. Es traten sechs Gegenkandidaten auf, denen aber keine größeren Chancen zugeschrieben wurden. Die beiden größten Oppositionsparteien boykottierten die Abstimmung. Staatschef Alijew gab seine Stimme in der ehemals armenischen Stadt Stepanakert auf dem Territorium von Bergkarabach ab. Aus der Region sind seit der Eroberung durch Aserbaidschan rund 120.000 Armenier geflohen. Aktuell ist sie offenbar weitgehend entvölkert. Zur Wahl waren in den neu eroberten Gebieten nur 23.000 Bürger registriert.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatte eine Delegation von Wahlbeobachtern entsandt. Sie wolle sich an diesem Donnerstag dazu äußern, in welchem Maße die Wahlen europäischen Standards entsprochen haben. Aserbaidschan ist für die EU als Quelle von Energieträgern sowie als Transitland für Öl und Gas aus Zentralasien unter Umgehung Russlands geopolitisch interessant. Deswegen haben auch gerichtlich nachgewiesene Schmiergeldzahlungen des Regimes an deutsche Politiker die Beziehungen zwischen Berlin und Baku nicht wesentlich belastet.