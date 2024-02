Metodi Popow/IMAGO Reden gern: Reem Alabali-Radovan, Olaf Scholz und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt am Montag im Berliner Regierungssitz

Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hatte am Montag mehrere Migrantinnen- und Migrantenverbände sowie antirassistische Zusammenschlüsse zum Gespräch geladen. Worüber haben Sie mit ihm und Staatsministerin Reem Alabali-Radovan gesprochen?

Die Einladung erfolgte angesichts der Veröffentlichung von Correctiv über das private Treffen in Potsdam von Neonazis und Unternehmern zum Projekt »Remigration« und angesichts der großen bundesweiten Proteste dagegen. Uns war wichtig, dass ernsthafter dem zugehört wird, was migrantische Verbände, Marginalisierte und Minderheiten vorbringen, und zu erklären, dass das Ganze für uns nichts wirklich Neues ist. Allerdings haben die Details dieser Pläne des Potsdamer Treffens sowie die beteiligten Personen und Institutionen im ersten Moment erschreckt. Aber ich spürte auch das Gefühl der Erleichterung darüber, dass das von einem weißen Medienteam öffentlich gemacht wurde. Wäre diese Recherche von Betroffenen ausgegangen, von migrantischen Journalistinnen und Journalisten, wäre wahrscheinlich wieder eine Debatte ausgebrochen nach dem Motto »Habt euch doch nicht so«.

Hatten Sie den Eindruck, dass Ihre Worte auf offene Ohren stoßen?

Vor allem in der anschließenden Stellungnahme der Staatsministerin fanden wir uns sehr stark wieder. Ich hoffe nur, dass der Bundeskanzler lauter wird und viel klarere Worte spricht. Mit einmaligen Gesprächen ist es nicht getan. Denn Reden allein kostet nichts, wir wollen Taten sehen. Es braucht eine klare Haltung für eine pluralistische, demokratische Gesellschaft. Was wir aber sehen, ist ein Wetteifern mit den rechten Parteien darum, wer am schnellsten Geflüchtete abschieben und am schnellsten irgendwelche Bezahlkarten einführen kann – also die Menschenwürde der Geflüchteten einschränkt.

Als ich noch Schülerin in Berlin war und die ersten Politikerinnen und Politiker der »Republikaner« und der DVU in Landesparlamente einzogen, war dem eine emotionalisierte Debatte vorausgegangen. Da wurden junge Menschen von Neonazis erstochen, weil sie als Migrantinnen oder Migranten gelesen wurden. Ich werde nie vergessen, wie schockiert ich vor dem Fernseher saß und die Bilder aus Rostock-Lichtenhagen sah. Und jetzt ist es nicht mehr fünf vor zwölf, es ist schon zwölf, wenn wir über Zustimmungswerte für die AfD von über 30 Prozent sprechen.

Scholz betonte: »Wir stehen fest an Ihrer Seite«. Wie sehr können Millionen von Menschen mit Mi­grationsgeschichte in der BRD darauf vertrauen angesichts des rechten Terrors eines NSU, von Halle und Hanau, des Neukölln-Komplexes?

An unserer Seite zu stehen, das hieße, tatsächlich Strukturen zu schaffen und breite zivilgesellschaftliche Organisationen bei Entscheidungen einzubinden. Dazu gehören selbstverständlich auch Migrantinnenorganisationen. Es ist hochproblematisch zu sagen, »Wir stehen an Ihrer Seite« und gleichzeitig Mittel für diese wertvolle Arbeit zu kürzen. Viele Migrantinnenorganisationen haben 2023/2024 starke Kürzungen erlebt, trotz sehr guter Arbeit. Die Hälfte unserer Kolleginnen musste 2023 gehen. Dadurch gehen die mit Mühe aufgebauten Strukturen verloren. Dabei müssten hier die meisten Investitionen fließen. Es ist allerhöchste Zeit, dass endlich das Demokratiefördergesetz kommt, um das schon viel zu lange gerungen wird.

Die Linkspartei legte am Montag einen Forderungskatalog vor, wo überall investiert werden müsste. Eine erneuerte Infrastruktur und ein Wirtschaftsaufschwung würden den Rechten den Nährboden entziehen. Sehen Sie das auch so?

Selbstverständlich ist es wichtig, dass man eine gute Sozialpolitik, Wohnbaupolitik, Bildungspolitik macht. Aber in all diesen Bereichen braucht es unbedingt eine ganz klare feministische und antirassistische Haltung. Rassismus ist eine Einstellung, die man in der Mitte der Gesellschaft findet. Autoritäres Gedankengut hat dort seinen Nährboden. Ich erinnere nur an diese ganzen Debatten, die Sarrazin losgetreten hatte – als SPD-Mitglied. Heute sehe ich, wie eine Sahra Wagenknecht migrationspolitisch nicht wirklich weit von den Rechten entfernt ist. Das hat nichts mit einem emanzipatorischen, gesellschaftlichen Fortschritt zu tun. Politik muss Migration und Vielfalt als Stärke sehen und nicht immer wieder auf diese völkisch-nationalistische Ebene zurückfallen.