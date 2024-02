IMAGO/Bildbyran Dicke Decke: Die Ausrichter haben genügend Schnee gebunkert, um den Plusgraden trotzen zu können (Nove Mesto, 5.2.2024)

Mit dem Rennen der Mixed-Staffel soll sie am 7. Januar beginnen, die Biathlon-WM im tschechischen Nové Město in der Region Vysočina. Es ist ein traditioneller Wintersportort. 2013 fand die Biathlon-WM dort schon einmal statt. Die Vysočina Arena fasst gut 20.000 Zuschauer und ist auch das größte Biathlonstadion des aktuellen Weltcups. Schnee liegt in der Region derzeit allerdings nicht. Es herrschen Temperaturen weit über null Grad Celsius, passenderweise hatte es in den vergangenen Tagen wiederholt geregnet. Nicht die allerbesten Voraussetzungen, um bis zum 18. Februar die insgesamt zwölf Titel zu verteilen. Auch für die kommende Woche ist bisher kein Frost vorhergesagt. Auf den Strecken rund ums Stadion liegt auf einem weißen Band etwa ein Meter Kunstschnee. Im Depot sind gut 50.000 Kubikmeter Schnee in Reserve.

»Momentan ist nichts in Gefahr. Aber es wird eine Herausforderung sein, immer wieder nachzuarbeiten. Die Schneemenge ist nicht das Problem, das Schneedepot ist voll«, gab der Sportdirektor des Weltverbandes IBU, Daniel Böhm, am Dienstag Entwarnung. Immerhin also Schnee im Depot, eine Absage droht nicht. Statt dessen wehen stürmische Winde, was zur Absage der am Montag geplanten Trainingseinheiten führte. Das Stadion und die Strecken mussten aufgrund der schwierigen Wettersituation gesperrt werden, um die Pisten neu zu präparieren. Durch den heftigen Wind wurde zu viel Schnee von der Strecke geweht.

Das wintersportfeindliche Wetter mit Plusgraden, Sturm und Regen dürfte anhalten. Für den Auftaktwettkampf sind sechs Grad, Windböen bis zu 50 Stundenkilometer sowie Nieselregen vorhergesagt. Bisher kam es im Stadion zu einigen Sturmschäden, zahlreiche Bäume wurden aus Sicherheitsgründen gefällt. Die Schneedecke in der Vysočina Arena schmolz auf zehn bis 15 Zentimeter. Dennoch verbreiten die Veranstalter professionellen Optimismus.

»Im Moment laufen die Vorbereitungen noch wie geplant«, sagte Tomáš Hermann als Pressesprecher des Organisationskomitees am Dienstag dem tschechischen TV-Sender CT Sport: »Die Strecken sind für Rennen aller Längen bereit, haben eine Breite von sechs bis acht Metern.« Es seien noch genug Schneereserven vorhanden.

Gute Reserven hat auch das Team Norwegens, von dessen Dominanz bei der WM auszugehen ist. Aktuell stehen sechs Norweger an der Spitze des Gesamtweltcups. Der praktisch unbezwingbare Johannes Thingnes Bø – natürlich – wieder auf Platz eins. 31 von 42 Einzelpodestplätzen gingen an die Norweger. Dazu gewannen sie jede Staffel. »Wir sind schon seit vielen Jahren ganz vorne dabei«, sagte Bø im Vorfeld, das sei aber »kein Hokuspokus«, man sei eine perfekte Maschine, in der rein gar nichts dem Zufall überlassen werde.

Aktuell wird zum Zweck maschineller Perfektionierung im Hintergrund fleißig am Material getüftelt. In Tschechien soll eine neue »Geheimwaffe« zum Einsatz kommen. »Jetzt haben sie es hinbekommen. Es ist revolutionär«, schwärmte der achtmalige Olympiasieger Ole Einer Bjørndalen im norwegischen Fernsehen über eine neue Bindung, die die Dominanz in der Loipe weiter zementieren soll.

Doch die neue Technik kann bislang nur in Kombination mit einem Ski der Firma Madshus verwendet werden. Aus dem norwegischen WM-Team fahren damit nur Sturla Holm Lægreid und Endre Strømsheim. Bø, der bei der letzten WM in Oberhof fünf Goldmedaillen gewann, verfügt noch nicht über das neue Bindungssystem – vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Konkurrenz.

Rekordolympiasieger Bjørndalen glaubt, dass sich die norwegischen Weltcupseriensieger wohl nur selbst schlagen können. »Auch wenn wir mit unserem zweiten Team zur WM fahren würden, wäre es kein großer Unterschied«, sagte der 50jährige über seine Landsleute.

»Wir haben zwei starke Teams – die A- und die B-Mannschaft. Acht Leute, die die Möglichkeit haben, an einem guten Tag ein Rennen zu gewinnen. Und wenn sechs bei einem Weltcup starten, können alle sechs gewinnen. Es gibt keine andere Mannschaft, die das hat.«