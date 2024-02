Nachschlag: Große Depression

Alex Bailey/ Warner Bros./courtesy Everett Collection/imago »Eine der wahrhaft großen komischen Figuren unserer Literatur« (Christopher Isherwood über Sherlock Holmes) – Jude Law, Guy Ritchie und Robert Downey Jr. diskutieren darüber am Set

Holmes und Watson sitzen in der Kutsche und wirken so unbeteiligt, als wären sie Zeitreisende, die aus dem Kutschenfenster auf ein London schauen, das nur für ein postapokalyptisches Industrieruinenmuseum zukünftiger Zeiten designt worden sein kann. Der Panoramablick fällt auf die Baustelle der Tower Bridge (der Bau dauerte von 1886 bis 1894 und verschlang fünf Architekten). Thema der Konversation ist ein weiterer Baustillstand. Dann wird Holmes »wissenschaftlich«: »Ist Ihnen eigentlich klar, dass es sich hier um die erste Kombination von Hänge- und Klappbrücke handelt?« Er fügt in sehr sarkastischem Tonfall hinzu: »Was für ein arbeit­sames Imperium«. »What an industrious empire.« Das so mächtig arbeitsame Imperium befand sich in den 1890ern allerdings in einer gewaltigen Wirtschaftskrise. Die Zeit zwischen 1873 und 1896 wurde als die »Great ­Depression« bezeichnet. »Im Gegensatz zu anderen Industriemächten konnte sich die britische Wirtschaft davon nicht wieder erholen« (Eric Hobsbawm). (aha)