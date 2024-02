Wegen Volksverhetzung ist der mit Katzenkrimis bekannt gewordene Autor Akif Pirinçci (»Felidae«) am Montag vom Amtsgericht Bonn zu neun Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Der 64jährige hatte sich in einem Blogeintrag rassistisch über Zuwanderer geäußert. Sein Anwalt erklärte, Berufung eingelegt zu haben. Für Pirinçci ist es nicht die erste Verurteilung wegen Volksverhetzung, seit zehn Jahren fällt er immer wieder mit rassistischen, frauen- und queerfeindlichen Aussagen auf. So sagte er 2015 auf in einer Rede bei einer PEGIDA-Demonstration in Dresden, leider seien die KZ »derzeit außer Betrieb«. (dpa/jW)