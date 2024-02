Der US-Countrymusiker Toby Keith ist tot. Er sei am Montag (Ortszeit) seinem Krebsleiden erlegen, hieß es in einer Mitteilung auf seiner Internetseite. Der aus Oklahoma stammende Sänger und Liedermacher wurde 62 Jahre alt. Zu seinen Hits zählen Songs wie »How Do You Like Me Now?!«, »Should’ve Been a Cowboy«, »Who’s Your Daddy?«, »Made in America« oder »Beer for My Horses«, ein Duett mit Willie Nelson. Die New York Times bezeichnete ihn als einen der größten Countrymusiker der vergangenen drei Jahrzehnte. Keith hatte als junger Mann auf Ölfeldern gearbeitete und war später nach Nashville gezogen, um dort sein Glück als Musiker zu suchen. Sein erstes Album erschien 1993. (dpa/jW)