Aserbaidschan: Aliyev vor neuem Mandat

Baku. In Aserbaidschan finden an diesem Mittwoch vorgezogene Präsidentschaftswahlen statt. Schon im Vorfeld werden der Abstimmung, zu der mehr als sechs Millionen Aserbaidschaner aufgerufen sind, Unregelmäßigkeiten bescheinigt. So weisen Wahlbeobachter darauf hin, dass es keinen einzigen tatsächlich oppositionellen Kandidaten gibt. Alle sechs Bewerber, die neben dem amtierenden Staatschef Ilham Alijew auf dem Wahlzettel stehen, hätten den Präsidenten in der Vergangenheit öffentlich unterstützt, heißt es in einem Bericht der OSZE. Eine Bestätigung Alijews im Amt ist daher abzusehen. (dpa/jW)