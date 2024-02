Anas Alkharboutli/dpa

68 Sekunden lang bebte vor einem Jahr in Syrien und der Türkei die Erde, dann war alles anders, viele Nachbeben folgten. Syrien erlebte nach Krieg, Sanktionen, Wirtschaftskrise und Pandemie am 6. Februar 2023 noch weitere Not. In beiden Ländern erlagen der Naturkatastrophe geschätzt 60.000 Menschen, die Hinterbliebenen sind bis heute mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Auch im syrischen Dschandairis (Foto) haben sich die Überlebenden an den zerstörten Überresten der Stadt zusammengefunden, um gemeinsam der Opfer zu gedenken. (jW)