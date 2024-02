Kairo. Der ägyptische Fußballverband EFA hat sich nach dem enttäuschenden Achtelfinalaus beim Afrikacup von Nationaltrainer Rui Vitória getrennt. Das teilte die EFA am Sonntag mit. Der Rekordsieger hatte beim Afrikacup in allen Spielen enttäuscht und war mit drei Remis in der Gruppenphase ausgeschieden. (dpa/jW)