Barcelona. Nach gut einem Jahr in Untersuchungshaft steht Fußballprofi Dani Alves in Spanien wegen des Vorwurfs der sexuellen Aggression vor Gericht. Der bis Mittwoch angesetzte Prozess gegen den 40 Jahre alten Brasilianer begann am Montag vor dem Landgericht Barcelona. Zum Auftakt wurde das mutmaßliche Opfer unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen. Die Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre Haft und zudem 150.000 Euro Schadenersatz, die Anwälte der Klägerin sogar zwölf Jahre. Die Verhandlungen sind bis Mittwoch angesetzt. (dpa/jW)