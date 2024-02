Ponte di Legno. Die italienische Skirennfahrerin Sofia Goggia ist beim Training auf einer Piste in Ponte di Legno im Norden Italiens schwer gestürzt und droht womöglich länger auszufallen. Die 31jährige sei in einer Rechtskurve mit ihrem rechten Bein gegen ein Tor geprallt, teilte der italienische Skiverband FISI am Montag mit. Bisher gibt es keine Diagnose. Wie die Zeitung ­Gazzetta dello Sport berichtete, wird befürchtet, dass sich die Abfahrtsolympiasiegerin von 2018 einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hat, was das vorzeitige Saisonaus für Goggia bedeuten würde. Zuletzt hatte es bereits zahlreiche prominente Ausfälle im alpinen Skiweltcup gegeben. (sid/jW)