Sergei Bobylev/TASS/IMAGO/ITAR-TASS Kleine Dosis, große Wirkung: 2,1 Nanogramm Herzmittel wurden Kamila Walijewa zum Verhängnis (Tscheljabinsk, 23.12.2023)

Der Fall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa mag bei manchen für Verwunderung gesorgt haben. Es ist eine der recht seltsamen Blüten der internationalen Sportrechtsprechung: Auch eine minderjährige Sportlerin kann für eine vergleichsweise geringfügige Dosis eines unerlaubten Mittels im Körper eine vierjährige Sperre aufgebrummt bekommen. Denn die juristische Bewertung richte sich hier primär danach, ob ein Dopingverstoß vorliegt und bewiesen ist. Dieses Moment ist entscheidend und überlagert alles andere. Die Höhe der nachgewiesenen Dosis, deren praktischer Wirkung oder Nichtwirkung sind für die juristische Beurteilung nachrangig. Entsprechend tauchte das Analyseergebnis von Walijewas Probe, die ein Stockholmer Labor ausgewertet hat, nicht einmal in der offiziellen Presse­mittlung des Internationalen Sportgerichtshofes (CAS) auf, die am 29. Januar das Strafmaß verkündete.

Die sehr niedrige, in ihrer praktischen Wirkung zu vernachlässigende Konzentration des Herzmittels Tri­metazidin in der Positivprobe hatte also auf das Strafmaß keinen Einfluss. So wenig wie das Alter der Athletin, die zum Zeitpunkt des Positivtests gerade einmal 15 Jahre alt war. Gemindert worden wäre ihre Strafe, hätte sie nachweisen können, dass der Verstoß nicht vorsätzlich stattgefunden hat. Diesen Nachweis blieb die russische Seite schuldig. Somit verhängte der CAS rückwirkend eine Sperre von vier Jahren. Das entspricht exakt der sogenannten Regelstrafe, wie sie der Code der Weltantidopingagentur (WADA) vorsieht, sofern es keine Gründe gibt, sie zu mildern oder auf das Maximum von acht Jahren auszudehnen.

Neben zuwenig Spielraum für Differenzierungen in den aktuellen Statuten für den Antidopingkampf monieren Kritiker auch die medialen Auswirkungen der üblichen Rechtsprechungs­praxis. Wenn selbst CAS-Richter bei ihrem Urteil nicht interessieren muss, ob ein verbotenes Medikament in Konzentrationen von Gramm, Mikro-, Milli- oder Nanogramm im Körper eines Athleten nachgewiesen wurde, warum sollte auf solche Details dann in der öffentlichen Diskussion Rücksicht genommen werden? Auch in hiesige Medien wurde seit Bekanntwerden der Positivprobe – die Nachricht platzte im Februar 2022 mitten in die Olympischen Winterspiele in Beijing – das eigentliche »Corpus ­delicti« stets hartnäckig verschwiegen. Statt dessen heißt es meist allgemein, die Russin sei gedopt und mit dem verbotenen Herzmittel Trimetazidin erwischt worden.

Jeder Polizeireporter, der über einen Diebstahl berichtet und dabei unterschlägt, was eigentlich gestohlen wurde, würde vom Chef an den Ohren gezogen und vom Publikum verlacht. Viele Sportjournalisten arbeiten anders – und können sich dabei auf den WADA-­Code berufen. Sie konnten ihrem Publikum zwei Jahre lang vorenthalten, was der Testbericht des Labors in Stockholm offenlegte: Das auf der Dopingliste vermerkte Herzmittel Trimetazidin konnte in Walijewas Probe nur in einer Konzentration von 2,1 Nanogramm pro Milliliter nachgewiesen werden. Zum besseren Verständnis: Ein Nanogramm ist der milliardste Teil eines Gramms. Die Pharmazie rechnet üblicherweise in Milligramm, davon ist ein Nanogramm der millionste Teil. Schon eine einzige Trimetazidin-Tablette ist millionenfach höher dosiert als der bei Walijewa nachgewiesene Wert.

Wenn selbst Juristen solche Sachverhalte ignorieren, machen sie es Medien leicht, »die Phantasien des Publikums anzuregen«, wie Kritiker anmerken. Besonders in der politisch aufgeladenen »Causa Walijewa«. So hieß es am 31. Januar in der Zeit: »Der CAS schreibt in seiner Erklärung zum Urteil, Walijewa habe nicht nachweisen können, dass sie nur unabsichtlich gedopt habe. Wie hätte sie das tun sollen, wie hätte sie nein sagen sollen in einem Land, das jahrelang ein landesweites Dopingsystem betrieb? Kein Wort in der Erklärung zum russischen Staatsdoping.«

Wer würde nach Lektüre solcher Zeilen daran zweifeln, dass die russische Eiskunstläuferin bis zum Ansatz ihres Haupthaars vollgepumpt war, sich vielleicht gar einer längeren »Dopingkur« unterzogen hat? Wäre da nicht der Fakt, dass sich aus einer einzelnen Stichprobe, genommen bei den russischen Meisterschaften am 25. Dezember 2021 in St. Petersburg, keine Verlaufskurve machen lässt. Wer das »Corpus ­delicti« nicht zu nennen verpflichtet ist, kann den betreffenden Dopingfall nach Belieben interpretieren, darf stigmatisieren, unterstellen und suggerieren. Kaum vorstellbar, dass solche Darstellungen im Sinne der WADA und ihres Codes sind.