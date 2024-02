picture-alliance/dpa Ein braver Sozialdemokrat: Oskar Negt

Als 1981 der 1.300 Seiten starke Wälzer »Geschichte und Eigensinn« von Oskar Negt und Alexander Kluge erschien, war die Phantasie nicht mehr an der Macht. Der realpolitische Abgesang auf linke Utopien war bereits angestimmt, die Stimmung gut, das Grab aber noch offen. Während die letzten Wogen Gesellschaftskritik in der Windstille der Weltgeschichte geglättet wurden, machten es sich viele am Sofa des Salonfatalismus bequem: »Demokratie« wurde zur neuen Tarnvokabel eines sich verbreiternden sozialdemokratischen Grundkonsenses, nach der Zäsur von »68« zeichnete sich auch im Bereich der akademischen Theoriebildung der langsame Weg nach der Mitte ab.

Die große Versöhnung

Mit »Geschichte und Eigensinn« machten Oskar Negt und Alexander Kluge noch einmal den Versuch, das falsche Ganze im Sinne eines sozialistischen Gesellschaftsentwurfs zu denken. Dabei setzten sie auf ein Vermögen, das allen Menschen zu eigen ist: die Phantasie. Sie sei eine der wirkungsvollsten Waffen im Kampf gegen das Bestehende und weise zugleich über dieses hinaus – als Fähigkeit, das, was ist, ganz anders zu imaginieren. Assoziatives Denken sprengt die Fesseln des Realitätsprinzips und setzt unbewusste Energien frei. Im gemeinsam verfassten Buch gibt es dafür auch ein Sinnbild: Es ist Grandvilles »Planetenbrücke«, die alle planetarischen Himmelskörper miteinander verbindet und bis zum Saturn führt. Einer astrophysikalischen Überprüfung könnte die phantastische Konstruktion nicht standhalten, beim Hinauswachsen über eine utopielose Wirklichkeit könnte sie uns dennoch auf die Sprünge helfen.

Bleiben wir realistisch – und versuchen das Unmögliche! Diese Parole der Studentenbewegung war auch die des jungen Oskar Negt. Er studierte in Frankfurt am Main bei Max Horkheimer und promovierte bei Theodor W. Adorno in Philosophie, zusätzlich dazu legte er ein Diplom in Soziologie ab. Zwischen 1962 und 1970 arbeitete er als Assistent von Jürgen Habermas, während der 68er Revolte schlug er sich klar auf die Seite der außerparlamentarischen Opposition (APO). In Zeiten zunehmender Spaltung suchte er den Dialog mit verfeindeten Gruppen, setzte auf Gemeinsamkeiten statt auf Abgrenzung. Er plädierte für Einigung und gründete das »Sozialistische Büro« mit. Für eine gesamtgesellschaftliche Veränderung war es zu diesem Zeitpunkt schon zu spät. Die RAF beendete die deutsche Nachkriegsherrlichkeit, Ulrike Meinhof sollte den einstigen Genossen Negt wenig später als »Schwein« bezeichnen.

Als früheres Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) war Oskar Negt der direkte Weg in die SPD verwehrt geblieben, die Mutterpartei zeigte sich ihm gegenüber dennoch versöhnlerisch. Zu Negts 85. Geburtstag gratulierte Frank-Walter Steinmeier, seit 1998 engagierte Negt sich auf seiten Gerhard Schröders, dessen Wahlsiege bekanntermaßen in der »Agenda 2010« mündeten. Als Bildungsforscher und Demokratietheoretiker suchte Negt immer wieder die Nähe der Gewerkschaften und mobilisierte mit einem empathischen Bildungsprogramm: Die lebendige Erfahrung des Lernens sollte Voraussetzung für Solidarität untereinander sein, die Vergemeinschaftung von Wissen als gelebte Praxis. Der sozialdemokratische Grundkonsens war zu dem Zeitpunkt jedoch längst brüchig, das Mantra »Wissen ist Macht« klang abgenutzt. Die von Oskar Negt in »Geschichte und Eigensinn« beschworenen Kräfte der Imagination wurden mit der Zeit immer profaner: Eine Welt abseits der Trias von entfremdeter Arbeit, Massenkonsum und dem Imperativ des Aufstiegsversprechens scheint nur noch in Ansätzen greifbar, an ihre Stelle tritt das Realitätsgebot: Wir müssen nur wollen und uns mit unnachgiebiger Härte verdingen. Such is life.

Ohne Pausenglocke

Von der Klassenrealität im marktradikalen Deutschland der Nachwendezeit hätte auch Oskar Negt ein Lied singen können. 1934 wurde er in Kapkeim (heute Wischnjo­woje), Ostpreußen, geboren, im Winter 1945 floh er mit zwei seiner älteren Schwestern über Königsberg (heute Kaliningrad) und die Ostsee nach Dänemark, wo er nach Kriegsende bis 1947 interniert war. Danach kamen die Kinder zu ihren Eltern, die in der Nähe von Berlin auf einem Bauernhof lebten. 1955 übersiedelte Negt von der DDR in die BRD – und lebt fortan im kapitalistischen der beiden Deutschlands. Von diesen biographischen Wendungen erzählt er im 2016 erschienen Buch »Überlebensglück. Eine autobiographische Spurensuche«. 1970 wurde Negt auf den Lehrstuhl für Soziologie der Universität Hannover berufen und lehrte dort bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2002, parallel dazu gründete er 1972 eine Reformschule ohne Pausenglocke und Noten. In seinem 2010 erschienenem Kompendium »Der politische Mensch. Demokratie als Lebensform« wandte er sich ein letztes Mal gegen den »betriebswirtschaftlichen Imperialismus« seiner Zeit. Er forderte die »effektiven Domestizierung des Kapitalismus«, nicht aber die fundamentale Kritik seiner Kernelemente: Ware und Tausch. Der letzte Pfeiler von Grandvilles »Planetenbrücke« endet damit anderswo – mitten im Boden dieser stahlharten Realität.

Am Freitag ist Oskar Negt im Alter von 89 Jahren in Hannover gestorben.