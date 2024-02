Frank Müller Das ehemalige DDR-Fernsehstudio und heutige Theater Ost in Berlin-Adlershof

Angesichts horrender Energiepreise ist das Theater Ost in Berlin in seiner Existenz bedroht. Hat Sie die Nebenkostenabrechnung in Höhe von 50.000 Euro überrascht?

Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, denn damit kann man ein ganzes Dorf ein Jahr lang mit Energie versorgen.

Wie hat sich das Theater bisher finanziert?

Bis Ende 2019 hat sich das Theater selbst getragen. Die Coronazeit hat vieles verändert. Das war ein Nullpunkt für die Kultur, die praktisch in ein künstliches Koma versetzt wurde. Wir haben schließlich größere Zuwendungen erhalten. Für die freien Theater gab es Unterstützung aus Bundesmitteln, aber erst nachdem wir laut geworden waren. Mitte 2023 sind diese Zuwendungen gestrichen worden, obwohl die Besucher noch lange nicht alle wieder den Weg in die Theater zurückgefunden hatten. Parallel dazu sind die Energiekosten explodiert. Man muss nicht BWL studiert haben, um zu erkennen, dass das rechnerisch nicht funktionieren kann. Allerdings steigen die Besucherzahlen jetzt wieder deutlich an.

Hoffen Sie auf Unterstützung vom Senat?

Die entsprechende Abteilung gibt sich Mühe, einen Weg zu finden, um zumindest einen Teil der Kosten zu übernehmen. Bisher gibt es jedoch noch keine konkreten Ergebnisse. Im Jahr 2021 war die Betriebskostenabrechnung noch normal. Der Verbrauch war für ein Theater angemessen. Ab Oktober 2022 mussten wir jedoch eine erhöhte Vorauszahlung für die Energiekosten leisten, da festgestellt wurde, dass sie zu hoch sind. Zu dieser Zeit gab es auch die erste Preiserhöhung, die parallel zu einem allgemeinen Anstieg der Kosten erfolgte, insbesondere nachdem sich der Konflikt in der Ukraine verschärft hatte. Die Abrechnung von 2022 zeigte dann einen ungewöhnlich hohen Verbrauch, was uns stutzig machte. Wir haben nun um Akteneinsicht bezüglich des Energieverbrauchs gebeten. Die Betriebskostenabrechnung ist für uns etwas undurchsichtig, aber die Summe von über 50.000 Euro steht vorerst fest.

Sie haben nun einen Solidaritätsaufruf gestartet und um Spenden gebeten.

Unsere Unterstützergemeinschaft ist groß, und wir konnten bereits beträchtliche Spenden sammeln. Die Gesamtsumme von 50.000 Euro ist aber noch lange nicht erreicht. Wir sind also weiterhin auf Unterstützung angewiesen.

Was für Folgen hat es, wenn das Theater schließen müsste?

Dann würde ein wichtiges Stück ostdeutscher Geschichte verloren gehen. Wir befinden uns in einem ehemaligen Fernsehtheater in Berlin-Adlershof, das am 21. Dezember 1952 gleichzeitig mit dem Start des DDR-Fernsehens eröffnet und von dessen Bühne ausgestrahlt wurde. Es wurde 1957 Stück für Stück verändert und dann zum Studio der »Aktuellen Kamera«, der bekanntesten Nachrichtensendung der DDR, umgebaut. Bis zum Ende des DDR-Fernsehens wurde von hier die »Aktuelle Kamera« gesendet. Unser Theaterprofil besteht zu 80 Prozent aus der Erzählung unserer Geschichte: der Geschichte des Ostens vor und nach dem Mauerfall bis heute. Darüber hinaus würde ein Ort des kulturvollen Miteinanders, der Bildung, des Gesellschaftsspiegels, des demokratischen Denkens und Handelns kaputtgehen.

Wie könnte man verhindern, dass Häuser wie Ihres mit solchen Problemen konfrontiert werden?

Wir kämpfen seit drei Jahren in der Initiative »Kultur ins Grundgesetz« für eine stärkere Wahrnehmung der Kultur in der Gesellschaft und haben bereits einige Erfolge zu verzeichnen. Wir fordern, dass Kultur als Grundrecht im Grundgesetz verankert und als Teil der Bildung anerkannt wird, dass es eine Grundversorgung für freie Kulturstätten gibt und der Zugang zur Kultur für alle Menschen möglich ist und Kultur nicht weiter zur Ware verkommt. Das wäre zwar kein kompletter Systemwechsel, aber es wären für uns die wichtigsten Schritte zu einer kulturvollen Gesellschaft.