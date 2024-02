Zohra Bensemra/REUTERS

Nach der Verschiebung der Präsidentschaftswahl im Senegal ist es wie schon am Sonntag (Foto) auch am Montag in der Hauptstadt Dakar zu gewaltsamen Protesten gekommen. Vor dem Parlament habe die Polizei Tränengas eingesetzt und mehrere Demonstranten festgenommen, die schon im Vorfeld Wahlmanipulation anprangern. Zur gleichen Zeit diskutierten die Abgeordneten über einen neuen Termin für den Urnengang. Bisher sollte die Abstimmung am 25. Februar stattfinden. 20 Kandidaten sind zugelassen, nicht aber zwei führende Oppositionspolitiker. (AFP/jW)