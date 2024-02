Daniel Reinhardt/dpa Die deutschen Exporte sind 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent auf 1.562,1 Milliarden Euro zurückgegangen

Deutschland bleibt beim Wirtschaftswachstum ein »Sorgenkind«. Nach zahlreichen anderen Forschungsinstituten korrigierte am Montag auch die OECD ihre Prognose für die Bundesrepublik nach unten. Es werde nur noch ein Wachstum von 0,3 Prozent erwartet, teilte die in Paris ansässige Industriestaatenorganisation mit. Im November war sie noch von einem Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent in diesem Jahr ausgegangen.

Den anderen großen Euro-Ländern Frankreich (0,6 Prozent), Italien (0,7 Prozent) und Spanien (1,5 Prozent) wird ein deutlich besseres Abschneiden zugetraut. Auch andere Industrienationen wie China (4,7 Prozent), die USA (2,6 Prozent) oder Großbritannien (0,7 Prozent) dürften besser abschneiden, prognostizierte die OECD.

»Dies liegt vor allem daran, dass die energieintensive Industrie ein größeres Gewicht in der deutschen Wirtschaft hat als in anderen Ländern der Euro-Zone«, erklärt OECD-Expertin Isabell Koske das erwartete schwache Abschneiden der größten europäischen Volkswirtschaft. »Die Abhängigkeit von russischen Energieimporten war in Deutschland größer als zum Beispiel in Frankreich.« Das nach dem Ukraine-Krieg verhängte Ölembargo habe die Energie in Deutschland stark verteuert, was die Produktion in energieintensiven Industrien noch immer beeinträchtige. »Zudem hat die Haushaltskrise die Unsicherheit für Unternehmen und Haushalte erhöht«, nannte Koske einen weiteren Grund.

Auch das Statistische Bundesamt hatte am Montag keine guten Nachrichten für die deutsche Wirtschaft. Die deutschen Exporte sind im Jahr 2023 stark zurückgegangen, wie die Behörde mitteilte. Sie gingen im Vergleich zu 2022 um 1,4 Prozent auf 1.562,1 Milliarden Euro zurück.

»2023 war ein gebrauchtes Jahr für die deutsche Exportwirtschaft«, kommentierte die Außenwirtschaftsexpertin der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Carolin Herweg, die Zahlen. »Nach der Finanzkrise 2009 und der Coronakrise 2020 ist es das schwächste Ergebnis seit drei Jahrzehnten.«