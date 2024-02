Stefanie Freynschlag »Grime ist in Österreich eher Liebhaberei« – P.tah

Sie haben Ende der 90er-Jahre mit HipHop begonnen. Wie kamen Sie zu Grime mit seinen wummernden Bässen und betont schnellen Beats?

Ich habe um 2003 damit angefangen, mir über Downloadprogramme Mixes und Radioshows aus dem UK zu besorgen. Das erste Grime-Album auf Vinyl habe ich tatsächlich erst 2005 gekauft. Im Netz habe ich viele interessante Tracks gefunden, So Solid Crew waren für mich eine der wichtigsten Entdeckungen. Kurz darauf habe ich Roll Deep kennengelernt, »Home Sweet Home« von Kano und ähnliche Produktionen prägten mich, ich habe damals neben Rap viel Jungle, Breaks und Dancehall gehört. Diese Stile fließen in meine Musik ein. Grime-Produzenten und -Produzentinnen in dem UK hatten den damals in Klubs beliebten Garage-Sound als Grundlage, ihn für ihre eigenen Ansprüche verändert, härter und roher gemacht – dadurch konnte man dazu besser rappen und mehr erzählen. Ich habe versucht, das, was mir gefällt, nachzuahmen und in meinen Stil einfließen zu lassen – dazu geschrieben habe ich auf deutsch.

Die Channel-4-Dokumentation »From Pirate Radio to Mainstream« zeichnet die Anfänge von Grime nach. In den Community-Radios musste permanent improvisiert werden, weil kaum Equipment da war.

Ja, das war nicht vergleichbar mit dem, wie Grime heute klingt. Das Genre hat sich erst nach und nach den US-amerikanischen Produktionsverhältnissen angepasst. Damals war Grime deutlich aggressiver und von der Qualität her ein bisschen »schlechter« produziert. Die Lyrics wurden live teilweise geschrien – das hatte viel mit den Pirate Radios in London zu tun. Wiley und Dizzee Rascal waren zwei der Pioniere dieser Szene, bis heute gilt Wiley als »Godfather of Grime«.

Auf dem Album »Ghost« von 2018, das Sie gemeinsam mit Kinetical geschrieben haben, beziehen Sie sich auf diese Pioniere.

Nicht nur, es gibt sowohl klassischere als auch modernere Einflüsse von Grime und UK Bass darauf. »Ghost« haben wir vor allem für die Liveshows gemacht. Ein Rapduo, das sich auf englisch und deutsch abwechselt, wie wir das gemacht haben, gab’s bis dahin nicht. Ich fand es super, wie das früher klang, deshalb hat sich mein Sound ab 2008 auch in diese Richtung entwickelt. Wir haben Beats gebaut, die diese synthetischen Drums hatten, Bässe und Synths aus dem Dance-Kontext gerissen, aber auch Samples verwendet, die organisch, eher »warm« daherkommen, das dann gemischt und darüber geschrieben.

Bei Rap denkt man in erster Linie an die Artists, die den Track schreiben, also an den Performer oder die Performerin und erst dann an die Produzierenden und DJs. Das ändert sich allmählich. Grime ist nicht nur der Rapper oder die Rapperin. Grime waren auch extrem viele Produktionen, also Instrumentalmusik. Außerdem genossen die DJs und Radiopromoter und -macherinnen auch hohes Ansehen, weil es in dem UK vor der digitalen Evolution der wichtigste Weg der Musik in die Öffentlichkeit war. Ich selbst habe mich nie als Producer gesehen. Ich war – und bin – Beatmaker und habe die Loops und Entwürfe dann mit Kollegen und Kolleginnen, die mehr Ausbildung und Erfahrung hatten, weiterentwickelt und im Studio ausgearbeitet. Hier und da bin ich auch im Umfeld meines Labels Duzz Down San am Sound-machen.

Würden Sie der pessimistischen Diagnose aus Ihrem Song »Grime und so« das Wort reden und nach wie vor behaupten, dass dieser Musikstil sich in Österreich niemals durchsetzt? Wie ist es dort heute um Grime bestellt?

Das ist nach wie vor so. Wenn man sich damit beschäftigt, war und ist ­Grime interessant und spannend. Es gab immer Banger in dem Genre. Aber in der allgemeinen Wahrnehmung existiert Grime vor allem, wenn die Rezensionen supergut sind oder über ein Album überschwänglich geschrieben wird – wie es 2015/16 bei Skepta und Stormzy der Fall war. Erst dann gibt es öffentliches Interesse. Jetzt ist es gerade wieder etwas still, andere Genres setzen sich bei den Kids mehr durch. Grime bleibt auf jeden Fall Underground und eher Liebhaberei. Es kann schon sein, dass irgendwo ein DJ mal einen Grime-Track dazu mischt – eine Partyreihe oder ein Club könnte allein davon aber nicht leben.

Sie haben lange mit Kinetical zusammengearbeitet – er rappte auf englisch, Sie auf deutsch. Besteht diese Arbeitspartnerschaft noch?

Nachdem ich 2023 mein letztes Rap-Release hatte, hörte die Zusammenarbeit auf, aber er macht auf jeden Fall weiter und man wird noch viel von ihm hören. Auf unseren vier gemeinsamen Alben und EPs – und natürlich live – wechseln wir uns ab, haben oft gemeinsam geschrieben, die Beats kamen von Freunden und Bekannten oder von uns selbst. Es hat eine extreme Energie gehabt, mit Kinetical zu spitten, alles hat sich natürlich und easy angefühlt. Es ist nicht nur ­Grime-Sound, der uns verbindet, sondern auch die vorausgegangenen Bewegungen – Soundsystemculture, Bassmusic, das ganze Hardcore Continuum, das so viel Unterschiedliches und Spannendes hervorgebracht hat.

Wir waren beide geprägt von Early Dubstep und UK Funky, denn die erste Grime Wave fand in Österreich nicht allzu viel Anklang. Es gab kleine Partys und nur wenige Leute, die sich da reintigern wollten. Die Radioshows, die vielen Live-Sets, die Kultur haben mich damals sehr beeinflusst – und wir haben versucht, in Österreich daran anzuknüpfen. Das Album »LIFT« ist ein Sammelsurium unterschiedlicher Einflüsse mit Artists aus ganz Österreich. Unser Label Duzz Down San verbindet verschiedene Künstler und Künstlerinnen, die extrem unterschiedlichen Sound machen, sich gut verstehen und gerne zusammenarbeiten. Und wir haben nach wie vor eine gemeinsame Veranstaltungsreihe namens »BLVZE« – da holen wir hauptsächlich Produzenten und DJs aus dem UK nach Wien.

Im Umfeld des Musikmagazins Skug war zuletzt davon die Rede, dass Sie sich von Grime verabschiedet hätten.

Mit meiner letzten EP »Season Finale« habe ich mich zurückgezogen, das war im März 2023. Davor habe ich mit Kinetical die letzte EP namens »Actuate« herausgebracht und die EP »Zucker« mit dem in Berlin und Graz verorteten Produzenten Alllone – mit drei EPs innerhalb eines Jahres habe ich mich vom Rapgame verabschiedet.

Ist es ein endgültiger Abschied?

Ja. Ich habe gesagt, dass ich nichts mehr veröffentlichen werde, will aber nach wie vor auftreten – vor allem mit Kinetical und unserm DJ B. Ranks. Die Sachen, die ich gerne live spiele, sind alle noch sehr frisch und neu. Interview: Barbara Eder