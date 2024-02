Inflation in der Euro-Zone geht auf 2,8 Prozent zurück

Arne Dedert/dpa Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank

Luxemburg. Die Inflation in der Euro-Zone hat sich zu Jahresbeginn leicht abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen im Januar 2,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Im Dezember hatte die Teuerung 2,9 Prozent betragen.

Dennoch nähert sich die Preisentwicklung wieder etwas dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB), die mittelfristig zwei Prozent anstrebt. Seit gut eineinhalb Jahren stemmt sich die EZB mit kräftigen Zinsanhebungen gegen den Teuerungsdruck, der im Herbst 2022 ein Rekordhoch von 10,7 Prozent erreicht hatte. Für das laufende Jahr werden wegen der rückläufigen Inflation kräftige Zinssenkungen von der EZB erwartet. (dpa/jW)