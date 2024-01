EU sagen Ukraine 21 Milliarden Euro Waffenhilfe zu

Bernadett Szabo Das Zünglein an der Waage: Ungarns Premierminister Viktor Orbán

Brüssel. Die EU-Staaten haben der Ukraine für das laufende Jahr bisher 21 Milliarden Euro an Waffenhilfe zugesagt. Das gab der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch nach einem informellen Verteidigungsministertreffen in Brüssel bekannt. Zudem will die EU weitere 20.000 ukrainische Soldaten ausbilden. Am Donnerstag findet in Brüssel ein Sondergipfel zu Wirtschaftshilfen für die Ukraine statt. Dabei geht es um ein gemeinsames Hilfspaket mit einem Umfang von 50 Milliarden Euro über vier Jahre. Ungarn hatte die Mittel im Dezember blockiert. Die Mitgliedsländer hoffen nun auf ein Einlenken von Viktor Orbán. (AFP/jW)