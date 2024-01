EU-Marinemission im Roten Meer: Deutschland mit Fregatte dabei

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Wahrscheinlich bald im Roten Meer unterwegs: die Fregatte Hessen

Brüssel. Die EU will spätestens auf dem nächsten Außenministertreffen am 19. Februar den Beschluss fällen, eine Marinemission ins Rote Meer zu entsenden, hieß es am Mittwoch nach einem Verteidigungsministertreffen in Brüssel. Unmittelbar nach dem formellen Beschluss soll die zunächst auf ein Jahr befristete Mission starten. Ziel des Einsatzes, der unter dem Namen »Aspides« firmiert, soll die Sicherung von Handelsschiffen gegen Angriffe der auch Huthi-Miliz genannten Ansharollah im Jemen sein.

Vorgesehen sind drei Kriegsschiffe mitsamt Begleitflugzeugen wie Hubschraubern und Drohnen. Sie sollen Handelsschiffen im Roten Meer Geleit geben. Die Bundesregierung will nach EU-Angaben die deutsche Fregatte »Hessen« entsenden, Belgien die Fregatte »Louise-Marie« entsenden. Auch ein Kriegsschiff aus den Niederlanden könnte teilnehmen. Nach EU-Angaben wird zudem eine Beteiligung Norwegens erwartet. Als Kommandonation sind Frankreich, Italien oder Griechenland im Gespräch.

Seit Anfang Oktober haben die Ansharollah eine Reihe von Handelsschiffen im Roten Meer mit Raketen und Drohnen attackiert. Die Schifffahrt ist dort seither um 22 Prozent binnen eines Monats eingebrochen. (AFP/jW)