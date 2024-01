Linke und BSW: Bundestag will Gruppen anerkennen

Christoph Soeder/dpa Eine Fraktion ergibt zwei Gruppen: Abgeordnete im Plenum des Bundestages (Berlin, 17.12.2020)

Berlin. Knapp zwei Monate nach der Auflösung der Fraktion Die Linke könnte der Bundestag am Freitag die beiden nun getrennten Gruppen mit insgesamt 38 Abgeordneten anerkennen. In der neuen Gruppe der Linkspartei tun sich 28 Parlamentarier zusammen, die Gruppe des Bündnis Sahra Wagenknecht besteht aus zehn. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, sagte am Dienstag, in einem »fairen Verfahren« seien ausgewogene und tragfähige Anträge zur Anerkennung der beiden Gruppen ausgearbeitet worden.

Gruppen haben im Parlament weniger Rechte als Fraktionen und bekommen auch weniger staatliche Zuschüsse. Die genauen Bedingungen legt die Mehrheit des Parlaments per Beschluss fest. Die Entwürfe seien nun fertig, sagt Mast.

»Den Koalitionsfraktionen war wichtig, alle demokratischen Fraktionen eng einzubinden«, sagte Mast. Allerdings habe »die Unionsfraktion überraschend entschieden, dass sie die besprochenen Inhalte der Anträge nun doch nicht mitträgt. Wir nehmen das mit Bedauern zur Kenntnis.« In den Entwürfen sind unter anderem die Redezeiten in Debatten, die Vertretung in Ausschüssen und die finanziellen Zuwendungen geregelt.

Die Linke hatte zuletzt die meisten Vorgaben akzeptiert, aber einzelne Punkte kritisiert, die aus ihrer Sicht die Arbeit als Opposition beeinträchtigen: Die Zahl der kleinen und großen parlamentarischen Anfragen an die Regierung soll beschränkt werden, nach neuestem Stand auf zehn pro Gruppe pro Monat. Zudem soll die Linke nur zwei Aktuelle Stunden pro Jahr beantragen dürfen, das Bündnis Sahra Wagenknecht sogar nur eine.

Mast rechtfertige das: »Dass die Gruppen die gleichen Rechte für sich verlangen wie für Fraktionen, widerspricht unserer Geschäftsordnung, die bewusst einen Unterschied macht. Gruppen sind keine Fraktionen. Gleichwohl haben wir im Hinblick auf die Gruppenrechte einen fairen und praktikablen Ansatz gewählt.« Die von den Ampel-Fraktionen vereinbarten Entwürfe sollen am Donnerstag zunächst im Ältestenrat beraten und beschlossen werden, am Freitag dann im Plenum. (dpa/jW)