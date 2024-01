Madrid: Amnestiegesetz im Parlament gescheitert

Fernando Sánchez/EUROPA PRESS/dpa Ministerpräsident Pedro Sanchez am Dienstag in Madrid

Madrid. In Spanien hat Ministerpräsident Pedro Sanchez eine schwere Niederlage im Parlament einstecken müssen. Die Abgeordneten lehnten am Dienstag ein auf katalanische Separatisten zugeschnittenes Amnestiegesetz ab, das zentral für die Wahl von Sanchez im November war. Zwischen den Abgeordneten der PSOE von Sanchez und der katalanischen Regionalpartei Junts war es zuvor zum Streit über den Geltungsbereich des geplanten Gesetzes gekommen. Beobachter sehen in der Abstimmungsniederlage einen Beleg dafür, dass die Parlamentsmehrheit, auf die sich Sanchez stützen will, labil ist.

Junts bestand darauf, dass alle Ausnahmen im Zusammenhang mit Terrorismus-Vorwürfen aus dem geplanten Amnestiegesetz gestrichen werden. Gegen einige ihrer Mitglieder wird derzeit wegen »terroristischer Straftaten« ermittelt. Da die PSOE und andere Parteien diese Forderung nicht erfüllten, lehnten die Junts-Parlamentarier das Gesetz ab, eine Mehrheit im Parlament kam nicht zustande. Der Gesetzentwurf wird nun wieder in einem Parlamentsausschuss beraten. Das Parlament könnten dann später erneut über das Amnestiegesetz abstimmen. (Reuters/jW)