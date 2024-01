Israel kündigt baldigen Einsatz an Grenze zum Libanon an

Fadi Amun/Reuters Neues Angriffsziel in Aussicht? Israelische Soldaten an der Grenze zum Libanon (8.10.2023)

Tel Aviv. Israels Verteidigungsminister Joav Gallant hat einen baldigen israelischen Militäreinsatz an der Grenze zum Libanon angekündigt. Israelische Truppen würden aus dem Gazastreifen in den Norden des Landes verlegt und nahe der libanesischen Grenze »sehr bald in Aktion treten, damit die Kräfte im Norden verstärkt werden«, sagte Gallant am Montag bei einem Besuch von Einheiten an der Grenze zum Gazastreifen.

Zudem würden Reservisten nach und nach aus der Armee entlassen, »um sich auf künftige Einsätze vorzubereiten und bereit zu sein«, fügte Gallant hinzu.

Derzeit gibt es an der israelisch-libanesischen Grenze täglich Gefechte zwischen der israelischen Armee und der im Libanon ansässigen Hisbollah. (AFP/jW)