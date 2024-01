Simbabwe startet Cholera-Impfkampagne

Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa Seit dem Beginn des Cholera-Ausbruchs sind in Simbabwe mehr als 450 Menschen an der Krankheit gestorben

Harare. Um mehr als zwei Millionen Menschen gegen die Cholera zu immunisieren, hat Simbabwe eine Impfkampagne gestartet. Das Gesundheitsministerium des afrikanischen Landes teilte am Montag mit, Simbabwe werde vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) insgesamt 2,3 Millionen Impfdosen erhalten, die in 29 der am stärksten betroffenen Bezirke eingesetzt werden sollen. Mehr als 892.000 Dosen seien bereits verschickt worden. Der Startschuss für die Cholera-Impfkampagne fiel in Kuwadzana, einem Vorort der Hauptstadt Harare.

Cholera wird durch verunreinigte Lebensmittel oder Wasser verbreitet und tritt häufig in überfüllten städtischen Gebieten mit schlechten sanitären Anlagen auf. Das Gesundheitspersonal rief die Bevölkerung zur Teilnahme auf und verabreichte die ersten Impfstoffe an Schulkinder. Es sei auch damit begonnen worden, von Tür zu Tür zu gehen und den Haushalten Impfstoffe anzubieten.

Im November hatte Simbabwes Regierung nach einer Häufung von Cholerafällen öffentliche Versammlungen und den Verkauf von Lebensmitteln eingeschränkt sowie Beerdigungen in den von der Cholera betroffenen Gebieten überwacht. Seit Beginn des Ausbruchs im Februar 2023 starben 452 Menschen an der Cholera, insgesamt 20.446 infizierten sich. (Reuters/jW)